Фурсов о хоккее: чемпионат мира ― это не то место, где учатся играть

Чемпионат мира по хоккею во Франции стал настоящим испытанием не только для национальной сборной страны, но и для всех белорусов, которые с валидолом в руках следят за игрой соотечественников.

До матча с командой Словении сборная Беларуси заработала всего одно очко в группе В и потерпела пять поражений подряд от финнов, чехов, канадцев, швейцарцев и французов. Матч Беларусь-Словения был последним шансом для каждой из команд остаться в элите мирового хоккея. Накануне игры Словения также имела в своем активе всего один набранный балл.

Радио Sputnik Беларусь собирает мнения известных людей, артистов, ученых, которые готовы дать оценку современному хоккею в целом и команде Беларуси в частности. Вот как комментирует события чемпионата один из лучших современных историков, генеральный директор российского Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Собеседник Sputnik отметил, что собирается наблюдать за четвертьфинальными и полуфинальными играми, поскольку стартовая стадия чемпионата не представляется ему интересной.



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"Я, в отличие от Рене Фазеля, который считает, что команд должно быть как можно больше, считаю, что хорошо бы сделать и поменьше, потому что уровень половины команд совершенно не годится. Я понимаю финансовые соображения людей их Международной федерации хоккея, но с точки зрения зрелищности это никуда не годится", — отметил Фурсов.

Собеседник напомнил слова президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля о том, что большое количество команд нужно, чтобы эти команды учились играть. При этом, по мнению Андрея Фурсова, чемпионат мира — это не место, где учатся играть, это место, где играют всерьез. И на мировом первенстве хватило бы восьми команд.

Гендиректор российского Института системно-стратегического анализа также прокомментировал и вступление сборной Беларуси на нынешнем чемпионате мира во Франции.

"Не могу сказать, что я очень слежу за командой Беларуси, но, конечно, у нее бывали периоды и получше. Тем более, я знаю, что Александр Лукашенко очень серьезно относится к хоккею. Не могу сказать, что он патронирует хоккей, но все же думаю, хоккей для него важнее, чем другие виды спорта", — сказал Фурсов.



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Собеседник напомнил о том, как десятилетия назад советские спортсмены бились за СССР, и это характеризовало не только хоккеистов, но и других спортсменов. Например, советский футбольный форвард, торпедовец Валентин Иванов говорил о том, что советская команда выигрывала у соперников в 60-е годы за счет двух факторов. Первый — это физическая подготовка, а второй — это то, что игроки были детьми победителей в Великой отечественной войне. Это были дворовые ребята, которые бились за свою страну. Но уже в 70-е годы этот настрой стал уходить, кроме того, спорт постепенно начал коммерциализироваться. По мнению Фурсова, то же самое происходило и с хоккеем.

"Наши хоккеисты в 60-70-е годы бились за свою страну, они гордились тем, что они — советские люди. Поэтому просто так вот воссоздать импероподобное образование не получится, в него нужно вдохнуть жизнь, когда люди будут гордиться, что они живут в таком образовании, за которое нужно биться", — констатировал Фурсов.

Как ранее сообщал Sputnik, 12 мая хоккеисты сборной Беларуси набрали первое очко на Чемпионате мира, но при этом уступили по буллитам команде Франции, игра завершилась поражением белорусской сборной со счетом 3:4 .

Ранее национальная сборная Беларуси уступила команде Финляндии (3:2), затем проиграла чехам с разгромным счетом 6:1 и потерпела крупное поражение от хоккеистов Канады (6:0). Неудачей для белорусов завершилось и состязание с командой Швейцарии — счет игры 3:0.

В субботу, 13 мая, в очередном матче Чемпионата мира национальная сборная Беларуси выиграла матч у со сборной Словении со счетом 5:2. Следующую игру белорусские хоккеисты проведут 16 мая против команды Норвегии.

Комментарий историка, генерального директора российского Института системно-стратегического анализа Андрея Фурсова слушайте на радио Sputnik Беларусь.