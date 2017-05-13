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Фурсов о хоккее: чемпионат мира ― это не то место, где учатся играть
13.05.2017 21:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Чемпионат мира по хоккею во Франции стал настоящим испытанием не только для национальной сборной страны, но и для всех белорусов, которые с валидолом в руках следят за игрой соотечественников.
До матча с командой Словении сборная Беларуси заработала всего одно очко в группе В и потерпела пять поражений подряд от финнов, чехов, канадцев, швейцарцев и французов. Матч Беларусь-Словения был последним шансом для каждой из команд остаться в элите мирового хоккея. Накануне игры Словения также имела в своем активе всего один набранный балл.
Радио Sputnik Беларусь собирает мнения известных людей, артистов, ученых, которые готовы дать оценку современному хоккею в целом и команде Беларуси в частности. Вот как комментирует события чемпионата один из лучших современных историков, генеральный директор российского Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.
Собеседник Sputnik отметил, что собирается наблюдать за четвертьфинальными и полуфинальными играми, поскольку стартовая стадия чемпионата не представляется ему интересной.
© Фото: из личного архива Николая Кольцова
"Я, в отличие от Рене Фазеля, который считает, что команд должно быть как можно больше, считаю, что хорошо бы сделать и поменьше, потому что уровень половины команд совершенно не годится. Я понимаю финансовые соображения людей их Международной федерации хоккея, но с точки зрения зрелищности это никуда не годится", — отметил Фурсов.
Собеседник напомнил слова президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля о том, что большое количество команд нужно, чтобы эти команды учились играть. При этом, по мнению Андрея Фурсова, чемпионат мира — это не место, где учатся играть, это место, где играют всерьез. И на мировом первенстве хватило бы восьми команд.
Гендиректор российского Института системно-стратегического анализа также прокомментировал и вступление сборной Беларуси на нынешнем чемпионате мира во Франции.
"Не могу сказать, что я очень слежу за командой Беларуси, но, конечно, у нее бывали периоды и получше. Тем более, я знаю, что Александр Лукашенко очень серьезно относится к хоккею. Не могу сказать, что он патронирует хоккей, но все же думаю, хоккей для него важнее, чем другие виды спорта", — сказал Фурсов.
© REUTERS Grigory Dukor
Собеседник напомнил о том, как десятилетия назад советские спортсмены бились за СССР, и это характеризовало не только хоккеистов, но и других спортсменов. Например, советский футбольный форвард, торпедовец Валентин Иванов говорил о том, что советская команда выигрывала у соперников в 60-е годы за счет двух факторов. Первый — это физическая подготовка, а второй — это то, что игроки были детьми победителей в Великой отечественной войне. Это были дворовые ребята, которые бились за свою страну. Но уже в 70-е годы этот настрой стал уходить, кроме того, спорт постепенно начал коммерциализироваться. По мнению Фурсова, то же самое происходило и с хоккеем.
"Наши хоккеисты в 60-70-е годы бились за свою страну, они гордились тем, что они — советские люди. Поэтому просто так вот воссоздать импероподобное образование не получится, в него нужно вдохнуть жизнь, когда люди будут гордиться, что они живут в таком образовании, за которое нужно биться", — констатировал Фурсов.
Как ранее сообщал Sputnik, 12 мая
Ранее национальная сборная Беларуси уступила команде Финляндии (3:2), затем проиграла чехам с разгромным счетом 6:1 и потерпела крупное поражение от хоккеистов Канады (6:0). Неудачей для белорусов завершилось и состязание с командой Швейцарии — счет игры 3:0.
В субботу, 13 мая, в очередном матче Чемпионата мира национальная сборная Беларуси выиграла матч у со сборной Словении со счетом 5:2. Следующую игру белорусские хоккеисты проведут 16 мая против команды Норвегии.
Комментарий историка, генерального директора российского Института системно-стратегического анализа Андрея Фурсова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Первая победа: в решающем матче за право остаться в высшем дивизионе сборная Беларуси обыграла команду Словении с итоговым счетом 5:2, следующий матч на Чемпионате...
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