КИЕВ, 13 мая — Sputnik. Прямую трансляцию финала конкурса песни "Евровидение-2017" можно будет смотреть как в эфире телеканалов, так и на youtube-канале конкурса, передает корреспондент Sputnik из киевского МВЦ.

Финал "Евровидения-2017" состоится в субботу вечером в Киеве, начало трансляции — в 22:00.

Смотреть в прямом эфире шоу белорусы смогут по телеканалам "Беларусь 1" и "Беларусь 24" — там происходящее традиционно будет комментировать телеведущий Евгений Перлин. Без комментариев онлайн "Евровидение" будет доступно на официальном сайте конкурса Eurovision.tv, а также на его youtube-канале.

Согласно графику, закончится прямой эфир финала "Евровидения" около половины второго ночи: тогда будет объявлен победитель шоу, которого выберут телезрители и члены профессионального жюри.

Аудитория "Евровидения" по всему миру насчитывает 200 миллионов человек, в этом году свои силы в нем пробуют представители 42 стран, в том числе и Беларуси — группа NaviBand также выйдет в субботу на сцену в финале конкурса.

Должна была участвовать в "Евровидении-2017" и Россия, однако СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на территорию страны. Европейский вещательный союз не смог уладить ситуацию, из-за чего РФ пришлось отказаться от участия.

Победитель "Евровидения" получит хрустальный микрофон, а также право провести "Евровидение-2018" у себя на родине. Согласно ставкам букмекеров, следующий конкурс пройдет либо в Италии, либо в Португалии.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех — из-за ситуации с российской певицей Юлией Самойловой, которой был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.