Viva Ровар: одиннадцать тысяч участников

В Минске во второй раз прошел велокарнавал Viva Ровар. Для участия зарегистрировалось более 11 тысяч велосипедистов не только из Беларуси, но и из наших соседних и европейских стран. Сбор участников был назначен на 13:00, а начало было запланировано в 15:00. Праздник открылся грандиозным костюмированным велопарадом. Старт был дан от входа в Парк Победы, колонна проехала по проспекту Победителей до площади Государственного флага, и обратно.

Колонну велосипедистов возглавляли министр спорта и туризма Александр Шамко, председатель Мингрисполкома Сергей Шорец, звезды велоспорта Беларуси Наталья Цилинская и Евгений Гуторович, звезда Евровидения Дмитрий Колдун. По возвращении участников в Парк Победы начали работу тематические развлекательные площадки: викторина, полоса препятствий, имитация велотрека. На главную сцену один за одним поднимались для выступлений артисты.

В конкурсах на карнавале разыграно три велосипеда, а на конкурсе на лучший костюм счастливчикам в четырех номинациях досталось по планшету. В карнавале и параде участвовали буквально семьями!

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, Белорусская федерация велосипедного спорта, велосипедный клуб "Минск", Минское велосипедное общество.