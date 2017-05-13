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Ретро-Минск-2017: небесно-голубая Волга, золотой Жук и "замшелый" ВАЗ

13.05.2017 21:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Смотрите в фотоленте Sputnik кадры автомобильного праздника в Минске. Сегодня по улицам столицы в очередной раз проехали участники международного фестиваля на своих раритетных и классических авто.

Минчане увидели более 150 интересных и достойных экипажей разных лет, предварительно прошедших отбор на участие в слете.

Колонна "Ретро-Минск" побывала на площади Государственного флага, а затем отправилась на Октябрьскую площадь, объехав почетный круг по площади Победы.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди участников международного фестиваля ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017" были раритетные Buick, Ford, Cadillac, Plymouth Prowler и другие.

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