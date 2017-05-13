Смотрите в фотоленте Sputnik кадры автомобильного праздника в Минске. Сегодня по улицам столицы в очередной раз проехали участники международного фестиваля на своих раритетных и классических авто.

Минчане увидели более 150 интересных и достойных экипажей разных лет, предварительно прошедших отбор на участие в слете.

Колонна "Ретро-Минск" побывала на площади Государственного флага, а затем отправилась на Октябрьскую площадь, объехав почетный круг по площади Победы.