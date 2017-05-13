ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легендарный "песняр" Анатолий Кашепаров спел на счастье для Naviband

13.05.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Финал конкурса "Евровидение" в Киеве приближается с каждым часом, степень волнения его участников буквально зашкаливает, поэтому хочется обратиться со словами поддержки к белорусским участникам — дуэту Naviband, которые уже очень скоро выйдут на сцену в Киеве, ставшую на это время центральной сценой Европы.

Гостем радио Sputnik Беларусь стал заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров,солист легендарного состава ансамбля "Песняры", который вместе с Владимиром Мулявиным в свое время вывел белорусскую песню на мировой уровень.

Легендарный "песняр" Анатолий Кашепаров спел на счастье для Naviband
© REUTERS Gleb Garanich
Британец: NaviBand – лучшее, что было от Беларуси на "Евровидении"

"То, что на этом конкурсе прозвучала песня на белорусском языке, безусловно, принесло нашим ребятам много плюсов, в свое время с этого и надо было начинать. Хочу пожелать им мужества, выдержки и хорошего голоса", — сказал Кашепаров.

В студии радио Sputnik Беларусь знаменитый артист на мотив своей фирменной "Вологды" пропел следующее пожелание:

Письма, письма лично на почту ношу

В Киев отсылаю и Бога прошу,

Знаю, что наступит счастливый момент,

Верю — победит Naviband!

Радио Sputnik Беларусь присоединяется к пожеланиям и напутствиям в адрес белорусских участников и продолжает следить за событиями конкурса "Евровидение 2017".

Как ранее сообщал Sputnik, белорусский дуэт Naviband с песней "Гісторыя майго жыцця" выступит сегодня, 13 мая, в финале международного конкурса "Евровидение" в Киеве. Согласно жеребьевке, Ксения Жук и Артем Лукьяненко выйдут на сцену под третьим номером. Всего же за главную награду конкурса — хрустальный микрофон и право провести следующий конкурс "Евровидение" у себя на родине — сразятся представители 26 стран.

Аудиоверсию беседы с Анатолием Кашепаровым и его песенное пожелание слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заслуженный артист Беларуси, солист ансамбля "Песняры" Анатолий Кашепаров поддержал белорусских финалистов конкурса "Евровидение 2017" дуэт Naviband добрым словом и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россия разгромила Словакию на чемпионате мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика