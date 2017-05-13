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Легендарный "песняр" Анатолий Кашепаров спел на счастье для Naviband
13.05.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Финал конкурса "Евровидение" в Киеве приближается с каждым часом, степень волнения его участников буквально зашкаливает, поэтому хочется обратиться со словами поддержки к белорусским участникам — дуэту Naviband, которые уже очень скоро выйдут на сцену в Киеве, ставшую на это время центральной сценой Европы.
Гостем радио Sputnik Беларусь стал заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров,солист легендарного состава ансамбля "Песняры", который вместе с Владимиром Мулявиным в свое время вывел белорусскую песню на мировой уровень.
© REUTERS Gleb Garanich
"То, что на этом конкурсе прозвучала песня на белорусском языке, безусловно, принесло нашим ребятам много плюсов, в свое время с этого и надо было начинать. Хочу пожелать им мужества, выдержки и хорошего голоса", — сказал Кашепаров.
В студии радио Sputnik Беларусь знаменитый артист на мотив своей фирменной "Вологды" пропел следующее пожелание:
Письма, письма лично на почту ношу
В Киев отсылаю и Бога прошу,
Знаю, что наступит счастливый момент,
Верю — победит Naviband!
Радио Sputnik Беларусь присоединяется к пожеланиям и напутствиям в адрес белорусских участников и продолжает следить за событиями конкурса "Евровидение 2017".
Как ранее сообщал Sputnik,
Аудиоверсию беседы с Анатолием Кашепаровым и его песенное пожелание слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Заслуженный артист Беларуси, солист ансамбля "Песняры" Анатолий Кашепаров поддержал белорусских финалистов конкурса "Евровидение 2017" дуэт Naviband добрым словом и...
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