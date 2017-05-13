Финал конкурса "Евровидение" в Киеве приближается с каждым часом, степень волнения его участников буквально зашкаливает, поэтому хочется обратиться со словами поддержки к белорусским участникам — дуэту Naviband, которые уже очень скоро выйдут на сцену в Киеве, ставшую на это время центральной сценой Европы.

Гостем радио Sputnik Беларусь стал заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашепаров,солист легендарного состава ансамбля "Песняры", который вместе с Владимиром Мулявиным в свое время вывел белорусскую песню на мировой уровень.

"То, что на этом конкурсе прозвучала песня на белорусском языке, безусловно, принесло нашим ребятам много плюсов, в свое время с этого и надо было начинать. Хочу пожелать им мужества, выдержки и хорошего голоса", — сказал Кашепаров.

В студии радио Sputnik Беларусь знаменитый артист на мотив своей фирменной "Вологды" пропел следующее пожелание:

Письма, письма лично на почту ношу

В Киев отсылаю и Бога прошу,

Знаю, что наступит счастливый момент,

Верю — победит Naviband!

Радио Sputnik Беларусь присоединяется к пожеланиям и напутствиям в адрес белорусских участников и продолжает следить за событиями конкурса "Евровидение 2017".

Как ранее сообщал Sputnik, белорусский дуэт Naviband с песней "Гісторыя майго жыцця" выступит сегодня, 13 мая, в финале международного конкурса "Евровидение" в Киеве. Согласно жеребьевке, Ксения Жук и Артем Лукьяненко выйдут на сцену под третьим номером. Всего же за главную награду конкурса — хрустальный микрофон и право провести следующий конкурс "Евровидение" у себя на родине — сразятся представители 26 стран.

Аудиоверсию беседы с Анатолием Кашепаровым и его песенное пожелание слушайте на радио Sputnik Беларусь.