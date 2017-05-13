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Илон Маск поделился видео с испытаний скоростного тоннеля
Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск выложил в своем Instagram видеозапись с испытаний скоростного тоннеля, в который планируется загонять автомобили и перемещать их под землей со скоростью около 200 км/ч.
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Сеть таких тоннелей планируется развернуть под Лос-Анджелесом. Установленные в них платформы на электрической тяге позволят добираться в центр Лос-Анджелеса из Вествуда всего за пять минут вместо обычных 30-45.
Салазки будут принимать автомобили с поверхности, перевозить их и возвращать на землю. Такая система, по мнению Маска, позволит сэкономить время, которое обычно тратится на стояние в пробках.
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Сеть таких тоннелей планируется развернуть под Лос-Анджелесом. Установленные в них платформы на электрической тяге позволят добираться в центр Лос-Анджелеса из...
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