Илон Маск поделился видео с испытаний скоростного тоннеля

Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск выложил в своем Instagram видеозапись с испытаний скоростного тоннеля, в который планируется загонять автомобили и перемещать их под землей со скоростью около 200 км/ч.

[Warning, this may cause motion sickness or seizures] This is a test run of our electric sled that would transport cars at 125 mph (200 km/h) through the tunnels, automatically switching from one tunnel to the next. Would mean Westwood to LAX in 5 mins.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on May 12, 2017 at 5:48am PDT

Сеть таких тоннелей планируется развернуть под Лос-Анджелесом. Установленные в них платформы на электрической тяге позволят добираться в центр Лос-Анджелеса из Вествуда всего за пять минут вместо обычных 30-45.

Салазки будут принимать автомобили с поверхности, перевозить их и возвращать на землю. Такая система, по мнению Маска, позволит сэкономить время, которое обычно тратится на стояние в пробках.