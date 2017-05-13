Как выбрать швейную машинку, которая все сделает за вас





Швейная машинка — абсолютный мастхэв для хозяйки. Не обязательно быть профессиональной швеей, чтобы ею пользоваться. Современные модели практически все сделают за вас. Главное, выбрать качественную и надежную модель. В этом команде TAM.BY помогла Надежда Растворцева, преподаватель школы шитья магазина швейных машин и аксессуаров « ХоббиШоп ».





Электромеханическая или компьютерная?

Принципиально отличающихся видов машинок не так уж много. В основном все они похожи. Даже несмотря на то, что крупные бренды обновляют модельный ряд очень быстро. Но для домашних нужд выбрать «помощницу» будет несложно, если отталкиваться от основных параметров.

Итак, в первую очередь швейные машинки делятся на две большие группы: электромеханические и компьютерные. Разница в том, что электромеханические аппараты работаю за счет системы барабанов и шестеренок, которые управляют всем процессом. Из электрики у них только шнур питания и лампочка, которая освещает рабочую зону. Швейных строчек в таких механизмах чаще всего не больше 40.

Компьютерные машинки, в свою очередь, полагаются в работе не на шестеренки, а на микропроцессор. Благодаря ему, работать становится значительно проще. Например, можно не пользоваться педалью, а управлять скоростью шитья при помощи регулятора на корпусе. Кроме того, возрастает количество выполняемых операций. В машинках премиум-класса и вовсе можно редактировать имеющиеся строчки, а также создавать свои.





2. Что выбрать для домашних нужд?

Хозяйки часто решают, что электромеханической швейной машинки более чем достаточно для человека, который не планирует дни напролет шить одежду, а к компьютерным моделям относятся как к чему-то излишнему. У Надежды есть на этот счет свое мнение:

Часто можно услышать что-то вроде: «Лучше брать механическую машинку, нет смысла переплачивать за компьютерную — я же не швея». В то же время человек выбирает мобильный телефон с сенсорным экраном и не согласен на старый кнопочный. И это не потому, что он работает телефонистом. Или покупает автомобиль подороже не потому, что он таксист. То же и со швейными машинами.

Простая машинка, скорее всего, будет пылиться на полке из-за того, что вы просто не разберетесь в ее управлении. А на той, в которой достаточно нажать несколько кнопок — и все работает, будете шить много и с удовольствием. Что же касается профессиональных швей — они покупают промышленные машины.

К тому же в пользу компьютерных машинок говорят и другие характеристики. Они, как правило, надежнее электромеханических, потому что в их системе меньше механизмов, которые могут разладиться. Машины с микропроцессорным управлением сами настраивают оптимальные параметры строчки, а дисплей сообщает всю необходимую для работы информацию. Кроме того, они имеют более широкий набор операций. Например, на механической машинке вы не выполните петлю с глазком и большое количество декоративных строчек, а трикотажные строчки получаются не такими качественными.

3. А если смущает пластиковый корпус?

Нередко рукодельниц беспокоит пластиковый корпус машинок. Но, как говорится, встречают по одежке. Не стоит ставить крест на такой технике.

Пластиковый корпус на машины «надевают» из соображений электробезопасности, — рассказывает Надежда. — А внутри у подавляющего большинства моделей металлическая станина, на которой закреплены все детали. Раскручивать машину не обязательно — достаточно ее просто поднять, она будет тяжелой.

Конечно, существует и класс так называемых бескаркасных машин — но их немного, да и честный продавец всегда вас об этом предупредит. Кроме того, их надежность сильно преувеличена. Бескаркасные машины подойдут тем, кто шьет очень редко и хочет сэкономить на покупке.





4. Мощнее значит лучше?

Некоторые покупатели обращают особое внимание на мощность двигателя. Бытует мнение: чем она выше — тем лучше машинка будет прошивать плотные материалы. На самом деле это давно не так. Современные компьютерные швейные машины потребялют меньше электроэнергии, чем механические, благодаря шаговому электродвигателю. А электронный стабилизатор усилия прокола поможет плавно и без труда пройти любые утолщения, даже если это джинс в несколько сложений. Останавливаться и с усилием прокручивать маховое колесо больше не придется.

Кстати, работают такие двигатели почти бесшумно, так что шить по ночам и не будить домочадцев теперь не проблема. Это особенно важно для молодых мам, которые занимаются рукоделием, пока их малыши спят.

5. Каким должен быть челнок?

И, наконец, последний распространенный миф связан с одной из важнейших конструктивных деталей швейной машинки — челноком. Он нужен для формирования хорошего шва. Его задача — обернуть петлю из верхней нити вокруг нижней, таким образом формируя ровную строчку.

Долгое время массовый потребитель был знаком только с вертикальным качающимся типом челнока.

«Лучше вертикальный челнок. Моя бабушка на таком всю жизнь шила и все было хорошо. А горизонтальный сделан из пластмассы и быстро ломается», — такая точка зрения хоть и распространена, но очень далека от истины.

Если говорить о вертикальном челноке, не углубляясь в конструкцию, можно сказать следующее: он более шумный и сильнее подвержен износу. Все из-за того, что на высокой скорости механизмам приходится менять движение челнока в противоположные стороны. Как это увеличивает нагрузку и сказывается на аппарате, можете догадаться. Поэтому, при регулярном пользовании машинкой, важные детали челнока могут быстро выйти из строя, а заменить их удается не всегда дешево и легко. Также к минусам нужно отнести неудобную заправку, ограниченную ширину зигзага (до 5 мм) и отсутствие возможности увидеть в любой момент остаток нити.

В то же время горизонтальный ротационный механизм меньше шумит и дольше служит. Кроме этого он удобнее в заправке, а окошко позволяет контролировать остаток нити на шпульке. Да и ширина зигзага у него больше, что очень важно при выполнении декоративных строчек.

Кстати, и вертикальный механизм челнока, и горизонтальный делают из металла, поэтому не стоит думать, что он прослужит недолго. Более того, подавляющее большинство дорогих моделей оснащено именно горизонтальным челноком.

Материал подготовлен редакцией каталога компаний TAM.BY совместно с компанией «ХоббиШоп».