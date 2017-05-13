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Как выбрать швейную машинку, которая все сделает за вас

14.05.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Швейная машинка — абсолютный мастхэв для хозяйки. Не обязательно быть профессиональной швеей, чтобы ею пользоваться. Современные модели практически все сделают за вас. Главное, выбрать качественную и надежную модель. В этом команде TAM.BY помогла Надежда Растворцева, преподаватель школы шитья магазина швейных машин и аксессуаров «ХоббиШоп».


  1. Электромеханическая или компьютерная?
  • Принципиально отличающихся видов машинок не так уж много. В основном все они похожи. Даже несмотря на то, что крупные бренды обновляют модельный ряд очень быстро. Но для домашних нужд выбрать «помощницу» будет несложно, если отталкиваться от основных параметров.

Итак, в первую очередь швейные машинки делятся на две большие группы: электромеханические и компьютерные. Разница в том, что электромеханические аппараты работаю за счет системы барабанов и шестеренок, которые управляют всем процессом. Из электрики у них только шнур питания и лампочка, которая освещает рабочую зону. Швейных строчек в таких механизмах чаще всего не больше 40.

Компьютерные машинки, в свою очередь, полагаются в работе не на шестеренки, а на микропроцессор. Благодаря ему, работать становится значительно проще. Например, можно не пользоваться педалью, а управлять скоростью шитья при помощи регулятора на корпусе. Кроме того, возрастает количество выполняемых операций. В машинках премиум-класса и вовсе можно редактировать имеющиеся строчки, а также создавать свои.


2. Что выбрать для домашних нужд?

Хозяйки часто решают, что электромеханической швейной машинки более чем достаточно для человека, который не планирует дни напролет шить одежду, а к компьютерным моделям относятся как к чему-то излишнему. У Надежды есть на этот счет свое мнение:

  • Часто можно услышать что-то вроде: «Лучше брать механическую машинку, нет смысла переплачивать за компьютерную — я же не швея». В то же время человек выбирает мобильный телефон с сенсорным экраном и не согласен на старый кнопочный. И это не потому, что он работает телефонистом. Или покупает автомобиль подороже не потому, что он таксист. То же и со швейными машинами.

Простая машинка, скорее всего, будет пылиться на полке из-за того, что вы просто не разберетесь в ее управлении. А на той, в которой достаточно нажать несколько кнопок — и все работает, будете шить много и с удовольствием. Что же касается профессиональных швей — они покупают промышленные машины.

К тому же в пользу компьютерных машинок говорят и другие характеристики. Они, как правило, надежнее электромеханических, потому что в их системе меньше механизмов, которые могут разладиться. Машины с микропроцессорным управлением сами настраивают оптимальные параметры строчки, а дисплей сообщает всю необходимую для работы информацию. Кроме того, они имеют более широкий набор операций. Например, на механической машинке вы не выполните петлю с глазком и большое количество декоративных строчек, а трикотажные строчки получаются не такими качественными.

3. А если смущает пластиковый корпус?

Нередко рукодельниц беспокоит пластиковый корпус машинок. Но, как говорится, встречают по одежке. Не стоит ставить крест на такой технике.

  • Пластиковый корпус на машины «надевают» из соображений электробезопасности, — рассказывает Надежда. — А внутри у подавляющего большинства моделей металлическая станина, на которой закреплены все детали. Раскручивать машину не обязательно — достаточно ее просто поднять, она будет тяжелой.

Конечно, существует и класс так называемых бескаркасных машин — но их немного, да и честный продавец всегда вас об этом предупредит. Кроме того, их надежность сильно преувеличена. Бескаркасные машины подойдут тем, кто шьет очень редко и хочет сэкономить на покупке.


4. Мощнее значит лучше?

Некоторые покупатели обращают особое внимание на мощность двигателя. Бытует мнение: чем она выше — тем лучше машинка будет прошивать плотные материалы. На самом деле это давно не так. Современные компьютерные швейные машины потребялют меньше электроэнергии, чем механические, благодаря шаговому электродвигателю. А электронный стабилизатор усилия прокола поможет плавно и без труда пройти любые утолщения, даже если это джинс в несколько сложений. Останавливаться и с усилием прокручивать маховое колесо больше не придется.

Кстати, работают такие двигатели почти бесшумно, так что шить по ночам и не будить домочадцев теперь не проблема. Это особенно важно для молодых мам, которые занимаются рукоделием, пока их малыши спят.

5. Каким должен быть челнок?

И, наконец, последний распространенный миф связан с одной из важнейших конструктивных деталей швейной машинки — челноком. Он нужен для формирования хорошего шва. Его задача — обернуть петлю из верхней нити вокруг нижней, таким образом формируя ровную строчку.

Долгое время массовый потребитель был знаком только с вертикальным качающимся типом челнока.

  • «Лучше вертикальный челнок. Моя бабушка на таком всю жизнь шила и все было хорошо. А горизонтальный сделан из пластмассы и быстро ломается», — такая точка зрения хоть и распространена, но очень далека от истины.

Если говорить о вертикальном челноке, не углубляясь в конструкцию, можно сказать следующее: он более шумный и сильнее подвержен износу. Все из-за того, что на высокой скорости механизмам приходится менять движение челнока в противоположные стороны. Как это увеличивает нагрузку и сказывается на аппарате, можете догадаться. Поэтому, при регулярном пользовании машинкой, важные детали челнока могут быстро выйти из строя, а заменить их удается не всегда дешево и легко. Также к минусам нужно отнести неудобную заправку, ограниченную ширину зигзага (до 5 мм) и отсутствие возможности увидеть в любой момент остаток нити.

В то же время горизонтальный ротационный механизм меньше шумит и дольше служит. Кроме этого он удобнее в заправке, а окошко позволяет контролировать остаток нити на шпульке. Да и ширина зигзага у него больше, что очень важно при выполнении декоративных строчек.

Кстати, и вертикальный механизм челнока, и горизонтальный делают из металла, поэтому не стоит думать, что он прослужит недолго. Более того, подавляющее большинство дорогих моделей оснащено именно горизонтальным челноком.

Материал подготовлен редакцией каталога компаний TAM.BY совместно с компанией «ХоббиШоп».

 
 
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Швейная машинка - абсолютный мастхэв для хозяйки. Не обязательно быть профессиональной швеей, чтобы ею пользоваться. Современные модели практически все сделают за...

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