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Как ретромобили проехали по центру Минска

14.05.2017 08:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В субботу в столице прошел очередной Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017", в котором приняли участие около 1590 редких машин. Среди участников международного фестиваля ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017" были раритетные Buick, Ford, Cadillac, Plymouth Prowler и другие.

В этом году на фестивале в Минске свои раритетные автомобили представили граждане из девяти стран: Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии.

 
Теги: Минск
 
 
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Смотрите на видео Sputnik, как по городу проехали редкие автомобили - от площади Государственного флага до площади Победы.

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