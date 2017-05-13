Как ретромобили проехали по центру Минска

В субботу в столице прошел очередной Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017", в котором приняли участие около 1590 редких машин. Среди участников международного фестиваля ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск-2017" были раритетные Buick, Ford, Cadillac, Plymouth Prowler и другие.

В этом году на фестивале в Минске свои раритетные автомобили представили граждане из девяти стран: Беларуси, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Финляндии и Эстонии.