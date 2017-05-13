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Гидромет о погоде в воскресенье: солнечно и до +20°C
14.05.2017 07:47 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. По-весеннему теплая и спокойная погода ожидается в Беларуси в воскресенье 14 мая: без осадков, а воздух днем прогреется до +20°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik / Сергей Лескеть
Майское тепло наконец пришло в республику: на неделе в стране было холодно, а в среду и четверг в ряде регионов страны даже прошел снег.
"Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, максимальная температура – от +14 до +20°C", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что в Минске также дождя не ожидается, а днем столбики термометров поднимутся до +18°C.
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в Минске также дождя не ожидается, а днем столбики термометров поднимутся до +18°C.
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