Гидромет о погоде в воскресенье: солнечно и до +20°C

МИНСК, 14 мая – Sputnik. По-весеннему теплая и спокойная погода ожидается в Беларуси в воскресенье 14 мая: без осадков, а воздух днем прогреется до +20°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Сергей Лескеть Цветы и города под снегом - май, за что? 16

Майское тепло наконец пришло в республику: на неделе в стране было холодно, а в среду и четверг в ряде регионов страны даже прошел снег.

"Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, максимальная температура – от +14 до +20°C", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что в Минске также дождя не ожидается, а днем столбики термометров поднимутся до +18°C.