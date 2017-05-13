15 звезд, которые прекрасны без макияжа

Если вы относитесь к тем, кто даже перед походом в ближайший магазин наносит макияж и не может представить, что в обществе можно появиться ненакрашенной, то следующая звездная подборка — для вас. Некоторые селебрити не любят краситься, если нет подходящего повода, и не стесняются выкладывать фотографии без мейкапа в социальные сети.

Адель





Лив Тайлер

Дженнифер Лопес

Камерон Диаз

Сальма Хайек

Линдси Лохан

Дрю Бэрримор

Лина Данэм

Бейонсе

Тейлор Свифт

Гвен Стефани

Леди Гага

Гвинет Пэлтроу

Мила Кунис

Рианна

Если вы считаете, что тоже очаровательны без макияжа, то присылайте свои фотографии и рассказ о том, почему вы не краситесь, на адрес lina@tutby.com Мы опубликуем лучшие истории.