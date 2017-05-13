На REALTY.TUT.BY проходит второй сезон конкурс « Моя кухня » — три рассказа читателей о том, как они обустраивали свои кухни, уже опубликованы. Сегодня — четвертый! Напоминаем, что мы продлили прием заявок до 15 мая. После выхода всех пришедших историй мы запустим голосование пользователей TUT.BY, которые выберут победителей. Они и получат призы от наших партнеров.

Свой рассказ прислала Людмила из Минска:

— Хочу рассказать про мою кухню. Кухню человека, давно интересующегося дизайном интерьеров. Наконец удалось применить на практике то, чем давно увлекаюсь.





Кухня — самая важная часть дома. Она должна быть светлой, теплой, уютной, манящей ароматами еды. Именно это было у меня в мыслях при планировании. Обойдя десяток салонов и пообщавшись с дизайнерами (где-то приятно, а где-то не очень), я точно поняла, у меня будет массив и только он. Выбор пал на марку «Геос», модель «Арли». Модель сейчас стала довольно популярна, тем менее, за полтора года ничуть не надоела.





Как человеку точных наук, мне были важны прямые линии, симметрия, достаточное количества мест хранения для размещения всего необходимого. Не люблю гору баночек и всего прочего на рабочей поверхности. Именно это и было реализовано.





Что тоже было понятно на этапе планирования — фартук будет выложен плиткой «кабанчик». Очень люблю сиреневый цвет, именно он и стал главным на кухне.





Свой кухонный гарнитур я бы отнесла к стилю неоклассика с элементами Средиземноморья. Так появился пол — итальянская плитка с потёртостями и щербинками. Легко её могу представить где-то на террасе дома юга Италии.





Цвет фасадов белый со щербинками и столешница под песок, поэтому захотелось ввести что-то яркое. Тем более, у меня вся квартира оформлена в светлых тонах. Взяв плитку фартука, пола, фасад кухни, я отправилась в салон обоев «Эделис». Спасибо дизайнеру за подсказки, он точно уловил настроение и предложил именно то, что нужно. Обои ждала с трепетом — американские под акварель. Мои ожидания оправдались — это самая приятная стена во всей квартире!





«Компаньоном» были выбраны бельгийские обои с перламутром. С ними было непросто: долго ждали заказ из-за выходных в Европе. Но оно того стоило!





Итак, вся картинка сложилась! И закипела работа. Сначала были черновые работы: разводка электрики, сантехники, выравнивание стен, плитка, монтаж вентиляции (плоский короб под потолком). Затем — установка кухни, натяжной потолок, установка электрики… Вся бытовая техника покупалась европейской сборки, что было очень важно для меня. Каждый этап был волнительным и не без приключений.





Завершающей ноткой стал текстиль. Шторы шились в одной из дизайн-студий. Для окна была выбрана римская штора. На дверь — лёгкая с подхватом на карнизе. Ткани штор — итальянские трех видов. Подушки для стульев привезены из Польши.





Ремонт и установка мебели растянулись почти на год. Но считаю, результат получился достойный. В течении полутора лет кухня приносит реальное удовольствие и радует не только меня, но и гостей!

Итого по материалам, ценам и нюансам:

Черновые работы c материалами, включая плитку (плитка фартука польская, пол — Италия) выполнялись вместе с ремонтом остальной квартиры, поэтому сумма примерная — 1893 BYN (1000 долларов).

Обои — 568 BYN (300).

Натяжной потолок с установкой — 379 BYN (200).

Люстра, точечные светильники, розетки-выключатели (всё привезено из Польши) — 379 BYN (200).

Мойка Blanco цвет «Жасмин», кран Zorg — 568 BYN (300).

Встроенная техника (варочная панель, вытяжка, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина, холодильник) — 5680 BYN (3000).

Кофемашина Saeco (привезена из Польши) — 1893 BYN (1000).

Телевизор Thomson (привезён из Польши) — 379 BYN (200).

Кухонный гарнитур (с учётом 10% скидки в момент заказа) — 6627 BYN (3500).

Стол белорусской фирмы «Багрети», заказывался в цвет фасадов — 189 BYN (100).

Стулья Ikea 4 штуки — 379 BYN (200).

Дверь — 757 BYN (400).

Текстиль (шторы, подушки для стульев) — 568 BYN (300).

Всего получилось около 20 259 BYN (10700).

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: — Белые кухни очень популярны, они выглядят стильно и изящно. Этот цвет вне моды и используется в разных интерьерах: современных и классических. Он одновременно и спокойный, и яркий. Белый цвет является идеальным фоном для любого оттенка, а с помощью декора можно каждый раз менять обстановку в соответствии с собственным настроением и предпочтениями. Чтобы белый интерьер не выглядел стерильно, важно добавить другие цвета. Здесь для стен, пола и столешницы выбрана бежево-песочная гамма, она разбавляет прохладные оттенки сиреневого и белого, добавляя теплоты. Ярким акцентом в этом помещении выступает стена. Для нее, возможно, стоило выбрать менее крупный рисунок цветочных обоев. Белый цвет в сочетании со светлыми обоями и покрытием на полу дает дополнительную освещенность кухне, которая, как видно, находится на теневой стороне квартиры. Чтобы белая кухня не казалась скучной, дизайнеры стараются избегать однотипной мебели, купленной, например, у одного производителя, но зрительно гармония все же должна присутствовать за счет форм, линий, фактуры и стилистического направления. Людмила воспользовалась этим приемом. Хочется немного «оживить» декор окна. Но главное, это то, что интерьер отражает настроение хозяйки и здесь она ощущает себя комфортно. Мы хотим поблагодарить Людмилу за ее творческий проект и пожелать удачи в этом конкурсе!

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