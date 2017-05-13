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В Витебске машина без водителя насмерть сбила женщину

14.05.2017 09:05 — Разное | Tut.by  
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В Витебске под колесами Toyota, которая ехала без водителя в салоне, погибла 70-летняя пенсионерка. Авария произошла 13 мая около 14.30. О подробностях происшествия AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ региона.


— 37-летняя жительница Витебска приехала на работу и припарковала машину на уклоне. Через некоторое время она услышала крики о том, что ее автомобиль катится назад. Подбежав, водитель увидела, что иномарка задними колесами переехала пожилую женщину. Она шла по краю дороги, когда авто неожиданно покатилось и сбило ее. Спасатели достали пенсионерку из-под машины, однако медики констатировали ее смерть, — сообщил представитель ГАИ Александр Казючиц.

По факту ДТП проводят проверку, будут назначены экспертизы, которые помогут установить, почему автомобиль покатился назад.

 
Теги: Витебск
 
 
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Пенсионерка шла по краю дороги, когда авто неожиданно покатилось и сбило ее.

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