В Гродно погиб школьник-велосипедист

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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник-велосипедист в Гродно упал на дороге и погиб, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Гродно и Гродненской области.

Трагедия произошла около 14.00 13 мая. Мальчик 2008 года рождения двигался на велосипеде по ул. Тарусичской. Предположительно, в момент встречного разъезда механических транспортных средств по неустановленным обстоятельствам велосипедист упал. "Пока рано говорить о причинах гибели ребенка. На месте происшествия работают сотрудники областного управления ГАИ, Госкомитета судебных экспертиз и управления Следственного комитета по Гродненской области. Был ли контакт с каким-либо транспортным средством и от чего наступила смерть, еще предстоит выяснить", - отметили в ГАИ.

Очевидцев и обладателей записи видеорегистратора произошедшего просят обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 8(0152) 797505 или по телефону 102.-0-