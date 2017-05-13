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Белорусы заняли 17 место в финале «Евровидения»

14.05.2017 10:01 — Разное | БДГ  
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Белорусский дуэт Naviband занял 17-е место в финале «Евровидения» среди 26 участников.

Ксения Жук и Артем Лукьяненко исполнили композицию на белорусском языке «Гісторыя майго жыцця» («История моей жизни») и получили 83 балла.

Финал 62-го конкурса «Евровидения» состоялся 13 мая в Киеве. В шоу победил Португалии Сальвадор Собрал с композицией «Amar pelos dois» (758 баллов). На 2-м месте оказался представитель Болгарии Кристиан Костов, исполнивший песню «Beautiful Mess» (615 баллов). 3-е место досталось группе из Молдовы «Sunstroke Project», которая исполнила композицию «Hey Mamma» (374 балла).  

Беларусь принимает участие в конкурсе «Евровидения» с 2004 года. Ранее в финале белорусы выступали  Дмитрий Колдун (2007), группа «3+2» (2010), Алена Ланская (2013) и Тео (2014). Лучшим стал результат Колдуна (шестое место). NaviBand добились более высокого результата, чем группа «3+2», но более низкого, чем Дима Колдун, Тео и Алена Ланская.

 

 

 
 
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Белорусский дуэт Naviband занял 17-е место в финале «Евровидения» среди 26 участников. Ксения Жук и Артем Лукьяненко исполнили композицию на белорусском языке «Гісторыя...

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