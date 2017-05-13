Флагшток на площади Государственного флага в Минске поражает своей высотой, хотя он и не самый высокий в мире. Узнать на какую высоту взметнулись флаги-рекордсмены вы можете из инфографики, созданной нашими коллегами из Sputnik Кыргызстан.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь в рейтинге самых высоких флагштоков 14 мая Беларусь отмечает День Государственного герба и Государственного флага. Самые высокие флагштоки мира, среди которых и флагшток в Минске, – в инфографике...