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Беларусь в рейтинге самых высоких флагштоков
14.05.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Флагшток на площади Государственного флага в Минске поражает своей высотой, хотя он и не самый высокий в мире. Узнать на какую высоту взметнулись флаги-рекордсмены вы можете из инфографики, созданной нашими коллегами из
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14 мая Беларусь отмечает День Государственного герба и Государственного флага. Самые высокие флагштоки мира, среди которых и флагшток в Минске, – в инфографике...
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