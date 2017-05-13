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Сводка Совинформбюро: 14 мая завершался прием пленных
14.05.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В военные годы о положении дел на разных фронтах, событиях в тылу и деятельности партизанского движения граждане СССР узнавали из сообщений Совинформбюро, которые прочно ассоциировались с голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана — он ежедневно зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы "От Советского информбюро". На радио Sputnik Беларусь слушайте озвученную Юрием Левитаном сводку о положении дел на фронте от 14 и 15 мая 1945 года.
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Количество пленных, сообщенное в оперативной сводке Советского Информбюро за 13 мая, увеличилось за 14 мая по всем фронтам на 170 тысяч немецких солдат и офицеров и 10 генералов.
Всего, таким образом, с 9 по 14 мая на всех фронтах взято в плен более 1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 генерал.
"Прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах закончен", — гласила последняя сводка Совинформбюро 15 мая 1945 года.
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Легендарные сводки Совинформбюро о событиях на фронте 14 и 15 мая 1945 года, озвученные голосом диктора Юрия Левитана, слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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