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Шампунь - 5 долларов, селедка - 3. Сколько стоят белорусские товары на Брайтон-Бич
Шампунь компании «Витекс» стоит 5 долларов, глубокская сгущенка — 2,29 доллара, вафли со вкусом апельсина компании «Спартак» — почти доллар, а упаковка селедки «Матиас» — почти 3 доллара. Журналист TUT.BY сфотографировал ценники на белорусские товары в одном из магазинов на Брайтон-Бич — районе Нью-Йорка, в котором проживают многие выходцы из постсоветских стран.
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Журналист TUT.BY сфотографировал ценники на белорусские товары в одном из магазинов на Брайтон-Бич - районе Нью-Йорка, в котором проживают многие выходцы из...
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