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Шампунь - 5 долларов, селедка - 3. Сколько стоят белорусские товары на Брайтон-Бич

14.05.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
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Шампунь компании «Витекс» стоит 5 долларов, глубокская сгущенка — 2,29 доллара, вафли со вкусом апельсина компании «Спартак» — почти доллар, а упаковка селедки «Матиас» — почти 3 доллара. Журналист TUT.BY сфотографировал ценники на белорусские товары в одном из магазинов на Брайтон-Бич — районе Нью-Йорка, в котором проживают многие выходцы из постсоветских стран.


В Нью-Йорке селедка «Матиас» стоит 2,99 доллара, а в Беларуси — около 1,4 доллара (2,7 рубля)

В Нью-Йорке сгущенка стоит 2,29 доллара, а в Беларуси — около 0,9 доллара (1,7 рубля)







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Журналист TUT.BY сфотографировал ценники на белорусские товары в одном из магазинов на Брайтон-Бич - районе Нью-Йорка, в котором проживают многие выходцы из...

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