МИНСК, 13 мая – Sputnik. Фатимские пастушки Жасинта и Франсишку Марта были причислены к лику святых Римско-католической церкви.



© REUTERS Stefano Rellandini Urbi et Orbi: о чем говорил Папа Римский на Пасху?

Папа Римский Франциск совершил в субботу паломничество в храм Фатимской Божией Матери, возведенный после того, как двум детям вблизи португальского города Фатима в 1917 году явился образ Девы Марии.

Канонизация была проведена во время мессы в Фатиме, трансляцию которой вели многие телеканалы Португалии и Италии.

Явления Фатимской Божией Матери произошло 13 мая 1917 года, его свидетелями стали трое пастушков – Жасинта и Франсишку Марту, а также Лусия душ Сантуш. Оно повторялось 13 числа каждого месяца до октября, а 13 июля Богородица открыла детям три пророчества — так называемые "три тайны Фатимы".

В настоящее время в Римско-католической церкви идет процесс беатификации Лусии.