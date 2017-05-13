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Папа Римский канонизировал "фатимских пастушков"

14.05.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мая – Sputnik. Фатимские пастушки Жасинта и Франсишку Марта были причислены к лику святых Римско-католической церкви.

Папа Римский канонизировал "фатимских пастушков"
© REUTERS Stefano Rellandini
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Папа Римский Франциск совершил в субботу паломничество в храм Фатимской Божией Матери, возведенный после того, как двум детям вблизи португальского города Фатима в 1917 году явился образ Девы Марии.

Канонизация была проведена во время мессы в Фатиме, трансляцию которой вели многие телеканалы Португалии и Италии.

Явления Фатимской Божией Матери произошло 13 мая 1917 года, его свидетелями стали трое пастушков – Жасинта и Франсишку Марту, а также Лусия душ Сантуш. Оно повторялось 13 числа каждого месяца до октября, а 13 июля Богородица открыла детям три пророчества — так называемые "три тайны Фатимы".

В настоящее время в Римско-католической церкви идет процесс беатификации Лусии.

 
Теги: Минск
 
 
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К лику святых пока причислили только двух детей, которым явилась Богородица, сейчас идет процесс беатификации Лусии душ Сантуш.

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