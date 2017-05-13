Мы начинаем публикацию историй женщин, чьи взгляды, мысли и жизненные уклады отличаются от традиционных. Если вы понимаете, что слово «другая» вызывает в вас отклик — «Да это же я!» — пишите нам по адресу lina@tutby.com . И мы расскажем вашу историю — разумеется, анонимно, если вы этого захотите.

Сегодня публикуем рассказ белоруски-бисексуалки Инги.

Ей 25. Её жизнь выглядит, как жизнь обычного человека: неоконченная учёба в институте, работа, где больше заплатят, и любимый молодой человек. Инга любит книги, увлекается рисунком и фотографией. Но большинство из вас назвало бы её другой:

— Я бисексуальна. Мне всегда нравились и мужчины, и женщины. Но осознание этого пришло сложно. Со своим влечением к людям мы сталкиваемся в том возрасте, когда всё пугает. Когда ты только знакомишься со своей сексуальностью, довольно трудно отличить влечение непосредственно к девушке от обычной человеческой симпатии. Ты просто говоришь себе что-то вроде «ну да, она же красивая». А потом вдруг чувствуешь, что хочешь её поцеловать, а потом не только поцеловать… Это ощущение привело меня в ужас! Я тогда вообще решила, что это значит: я лесбиянка. Я не представляла, что с этим делать. Мои родители и так с трудом терпели мою тяжёлую музыку, а тут ещё и это. Так грызть себя умеет только подросток, поэтому мои отношения с моей сексуальностью строились очень долго.



Анджелина Джоли признала себя бисексуальной в 2003 году

«В какой-то момент я вдруг поняла, что безумно влюбилась в этого человека и мне совсем всё равно, парень это или девушка»

— Но на своё счастье в момент этих метаний я встретила нужную девушку, взрослую и умную. С Таней мы познакомились в интернете. Тогда было модно сидеть в чатах, и в одном из таких мы устроили дискуссию, потом в аське долго общались. Ну и в какой-то момент я вдруг поняла, что безумно влюбилась в этого человека и мне совсем всё равно, парень это или девушка. Но я очень струсила, даже игнорировала Таню какое-то время. А она как-то нашла меня и встретила после учёбы. Мы долго гуляли, много смеялись, но тихий ужас всё равно не покидал. Однако в тот раз я не сбежала. Наверное, начала понимать, что от себя не убежишь, только это понимание не делает принятие себя более легким, когда ты ранимый подросток. Иногда были периоды, в которые я себя ненавидела, хотелось выцарапать, вытащить из себя эту «инаковость». Я часами стояла под душем и говорила с собой. К психологам я не обращалась, «вытаскивала» себя своими силами, ну и чаты помогали.



Дрю Берримор тоже сделала каминг аут, признав свою бисексуальную ориентацию

«То есть получилось, что я ещё более „повернутая“»

— Но больше всего мне помогла, конечно же, Таня. Мы много разговаривали на эту животрепещущую для меня тему. При всем при этом, кстати, первый секс у меня был с мужчиной. Это выпало как раз на тот период, когда я старательно игнорировала Таню.

Еще до того как я поняла, что у меня есть чувства к ней, я переживала что-то вроде школьной влюблённости, и всеми подробностями этой влюбленности делилась с Таней. А она-то сразу ко мне многое чувствовала. Представляете, как дико ей было слушать мои переживания о другом человеке?! А она всё равно была внимательна, поддерживала меня. Как раз тогда мы опытным путём выявили и определили, что я всё-таки бисексуальна, а не просто лесбиянка. То есть получилось, что я ещё более «повернутая».

Естественно, для Тани это было трудно, ведь теперь она считала конкурентами оба пола. К тому же она лесбиянка, ей сложнее. Но понимаете, в чем дело — я всегда моногамна. В любых отношениях. И с женщиной, и с мужчиной. Поэтому не могу мириться с ревностью. Плюс ко всему Таня была для меня своего рода учителем, а я выросла и перестала в этом нуждаться. Поэтому спустя два чудесных совместных года наши отношения подошли к логическому завершению.



Актриса Грета Гарбо — ещё одна бисексуальная красотка.

«Различия между мужчинами и женщинами всё-таки существуют, и не только физиологические»

Вообще, у проблем в отношениях нет пола. Их всегда много и в гомосексуальных парах, и в гетеро, причем спектр этих проблем мало чем отличается.

А вот просто отличия между мужчинами и женщинами всё-таки существуют — не только физиологические. Мышление, например, абсолютно разное. Чаще всего женщины умнее, чувственнее и интуиция у них более развита. Секс тоже отличается. Мужчины в постели любят доказывать, что они главнее. Женщины же более мягкие, как воск. Характеры у всех людей просто очень разные, а цели в жизни и у мужчин, и у женщин, с которыми я была, всегда сводились к одной — найти себя. Ну и в моем случае еще «принять себя».



И Синтия Никсон, звезда «Секса в большом городе», тоже…

«Женщинам значительно проще в этом отношении»

Вообще, мне, получается, повезло больше, чем другим. У меня почти все подруги с бисексуальной ориентацией, гетеро же довольно спокойно относятся к таким, как я.

Открыться перед друзьями, конечно же, было очень страшно, но они молодцы. Я просто всегда вращалась в тусовке неформалов, а там к этому проще относятся. Мы и так всегда были другие, нас пытались исправлять, избивали за нашу одежду и музыку. В общем, мои друзья восприняли всё очень легко. Возможно, во многом потому, что они тогда не очень понимали, с чем именно имеют дело.

В институте тоже к этому всегда спокойно относились. Да и я не привыкла выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение. В ЛГБТ-активности не участвую, в жаркие споры не влезаю. Просто всегда призываю к толерантности к геям. Мне вообще кажется, что женщинам значительно проще в этом отношении. Большинство скажет лесбиянке и бисексуалке что-то вроде «перебесишься и станешь нормальной, с семьёй». Сейчас это меня смешит, а раньше жутко раздражало. Ведь ориентация — это не прихоть, это не каприз, мол, сегодня я такая, а завтра другая. Это то, кто ты есть. Но раздражение по поводу человеческой глупости — это одно, а жуткое презрение и гонение, которое получают мужчины-гомосексуалы, — другое. Вот кому на самом деле трудно.

Но пропаганда тоже не вариант. Никому не стоит навязывать свою точку зрения. Сейчас в культуре много книг, фильмов и сериалов об однополой любви. Это создаёт моду, и подростки начинают ей следовать, а это уже мерзко.