"Евровидение-2017" проходило в Киеве 9-13 мая, в нем принимали участие 42 страны — от Армении и до Австралии. Беларусь также боролась на музыкальном ринге — артисты из NaviBand в финале заняли 17-е место.

Победителем "Евровидения-2017" стал португалец Сальвадор Собрал. Это значит, что конкурс в следующем году пройдет в Португалии 22-26 апреля. Город проведения шоу будет объявлен позже.