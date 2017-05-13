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Финал "Евровидения-2017": NaviBand, Собрал, Костов и другие

14.05.2017 10:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Евровидение-2017" проходило в Киеве 9-13 мая, в нем принимали участие 42 страны — от Армении и до Австралии. Беларусь также боролась на музыкальном ринге — артисты из NaviBand в финале заняли 17-е место.

Победителем "Евровидения-2017" стал португалец Сальвадор Собрал. Это значит, что конкурс в следующем году пройдет в Португалии 22-26 апреля. Город проведения шоу будет объявлен позже.    

 
 
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Финал "Евровидения" - это 26 совершенно разных артистов, песен и выступлений. Смотрите фотоленту Sputnik главного музыкального шоу Европы.

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