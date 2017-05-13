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Лукашенко принял участие в открытие пекинского форума «Один пояс и один путь»

14.05.2017 10:30 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко принял участие в открытие пекинского форума «Один пояс и один путь»

С 13 по 16 мая Александр Лукашенко находится с визитом в КНР.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, 13 мая глава государства принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине.

Ожидается, что в ходе международного форума президент Беларуси проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

Запланирована также двусторонняя встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов.

 
 
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С 13 по 16 мая Александр Лукашенко находится с визитом в КНР.

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