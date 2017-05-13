Лукашенко принял участие в открытие пекинского форума «Один пояс и один путь»





С 13 по 16 мая Александр Лукашенко находится с визитом в КНР.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, 13 мая глава государства принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине.

Ожидается, что в ходе международного форума президент Беларуси проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.



Запланирована также двусторонняя встреча Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить дальнейшее практическое наполнение нового этапа белорусско-китайских отношений - доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия в различных сферах, реализацию наиболее крупных и знаковых совместных проектов.