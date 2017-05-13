|
Лукашенко принял участие в открытие пекинского форума «Один пояс и один путь»
14.05.2017 10:30 — Разное | Ежедневник
С 13 по 16 мая Александр Лукашенко находится с визитом в КНР.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, 13 мая глава государства принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине.
Ожидается, что в ходе международного форума президент Беларуси проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 13 по 16 мая Александр Лукашенко находится с визитом в КНР.
|
Архив (Разное)
Комментарии