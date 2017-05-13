ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голые и прекрасные: провокационные наряды звезд на красной дорожке

14.05.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Лучшее украшение девушки - скромность и прозрачное
платьице» — звезды Голливуда точно согласятся с этим выражением драматурга и писателя Евгения Шварца. Знаменитости стремятся удивить поклонников и прессу, чтобы лишний раз напомнить о себе. Некоторые наряды могут вдохновить, другие — напугать и удивить, а третьи — стать громким провалом для самих звездных красавиц.

Дженнифер Лопес


Сложно поверить, что актрисе и певице в этом году исполнилось 47 лет! В любом случае, надеть откровенный наряд на голое тело — это легко, если ваше тело в такой отличной форме, как у Джей Ло.

Рианна


Золотистое платье Рианны на вечеринке Met Gala вызвало много споров, но, без сомнения, наряд приковал к себе многие взгляды в этот вечер.

Пэрис Хилтон


Бывшая наследница гостиничной империи Hilton, светская львица Пэрис — известная скандалистка и правонарушительница. Черный наряд, исключающий нижнее белье, лишний раз подчеркивает дерзкую натуру девушки.

Леди Гага


Певица Леди Гага построила свою карьеру на эпатажных костюмах. Последняя церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» исключением не стала. Леди Гага вышла на красную дорожку в наряде в духе БДСМ: чулки в сеточку, фриковые ботфорты, шорты и короткий кожаный жакет с перьями. Грудь певицы была почти обнажена.

Натали Портман



Звезду авторского и массового кино принято считать иконой элегантного стиля. Но вкус подводит даже лучших: на премьере своего дебютного фильма «Повесть о любви и тьме» в Каннах-2015 Натали Портман появилась в откровенной и даже пошлой интерпретации маленького черного платья.

Роуз МакГоуэн


Роуз МакГоуэн — американская актриса, известная ролями в сериалах («Зачарованные») и независимых фильмах. Еще Роуз встречалась с Мэрилином Мэнсоном, но в зенит славы актриса вошла в 1998 году, когда на церемонии Video Music Awards появилась не в платье, а в паутине из цепочек и ниточек.

Мэрилин Монро


Одно из самых первых «голых» и уж точно одно из самых скандальных платьев в истории. У него есть даже особое название — Happy Birthday, Mr. President.

Мэрилин Монро заказала его для выступления в Madison Square Garden по случаю 45-летия Джона Кеннеди. Когда Монро вышла на сцену и скинула белую меховую накидку, зал громко ахнул. Актриса исполнила песенку-поздравление в такой провокационной манере, что это придало двусмысленности совершенно невинным словам. Фотографии Монро в узком платье телесного цвета мигом облетели все газеты, ведь все поняли, что актриса иносказательно рассказала о романе с президентом.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
15 звезд, которые прекрасны без макияжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика