Голые и прекрасные: провокационные наряды звезд на красной дорожке

«Лучшее украшение девушки - скромность и прозрачное

платьице» — звезды Голливуда точно согласятся с этим выражением драматурга и писателя Евгения Шварца. Знаменитости стремятся удивить поклонников и прессу, чтобы лишний раз напомнить о себе. Некоторые наряды могут вдохновить, другие — напугать и удивить, а третьи — стать громким провалом для самих звездных красавиц.

Дженнифер Лопес





Сложно поверить, что актрисе и певице в этом году исполнилось 47 лет! В любом случае, надеть откровенный наряд на голое тело — это легко, если ваше тело в такой отличной форме, как у Джей Ло.

Рианна





Золотистое платье Рианны на вечеринке Met Gala вызвало много споров, но, без сомнения, наряд приковал к себе многие взгляды в этот вечер.

Пэрис Хилтон





Бывшая наследница гостиничной империи Hilton, светская львица Пэрис — известная скандалистка и правонарушительница. Черный наряд, исключающий нижнее белье, лишний раз подчеркивает дерзкую натуру девушки.

Леди Гага





Певица Леди Гага построила свою карьеру на эпатажных костюмах. Последняя церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» исключением не стала. Леди Гага вышла на красную дорожку в наряде в духе БДСМ: чулки в сеточку, фриковые ботфорты, шорты и короткий кожаный жакет с перьями. Грудь певицы была почти обнажена.

Натали Портман









Звезду авторского и массового кино принято считать иконой элегантного стиля. Но вкус подводит даже лучших: на премьере своего дебютного фильма «Повесть о любви и тьме» в Каннах-2015 Натали Портман появилась в откровенной и даже пошлой интерпретации маленького черного платья.

Роуз МакГоуэн





Роуз МакГоуэн — американская актриса, известная ролями в сериалах («Зачарованные») и независимых фильмах. Еще Роуз встречалась с Мэрилином Мэнсоном, но в зенит славы актриса вошла в 1998 году, когда на церемонии Video Music Awards появилась не в платье, а в паутине из цепочек и ниточек.

Мэрилин Монро





Одно из самых первых «голых» и уж точно одно из самых скандальных платьев в истории. У него есть даже особое название — Happy Birthday, Mr. President.

Мэрилин Монро заказала его для выступления в Madison Square Garden по случаю 45-летия Джона Кеннеди. Когда Монро вышла на сцену и скинула белую меховую накидку, зал громко ахнул. Актриса исполнила песенку-поздравление в такой провокационной манере, что это придало двусмысленности совершенно невинным словам. Фотографии Монро в узком платье телесного цвета мигом облетели все газеты, ведь все поняли, что актриса иносказательно рассказала о романе с президентом.



