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Уткин: Я решил прекратить деятельность футбольного телекомментатора
Известный комментатор Василий Уткин заявил, что прекращает работу на телевидении. Он объявил об этом в конце трансляции матча чемпионшипа «Фулхэм» — «Рединг» на телеканале «Евроспорт».
— Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора.
Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу «Евроспорт» и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на «Евроспорте», на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя.
Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания, — сказал Уткин.
С 1994-го по 2012 год Василий Уткин вел передачу «Футбольный клуб» на телеканалах НТВ, ТНТ, НТВ-Плюс Футбол. С 2010-го по 2015 год являлся главным редактором спортивных каналов НТВ-Плюс. С ноября 2015-го по февраль 2016 года трудился на «Матч ТВ», хотя поначалу
В декабре 2015 года, комментируя на «НТВ Плюс Футбол 2» матч Лиги чемпионов между «Байером» и «Барселоной»,
С марта 2016 года Уткин стал комментировать матчи на канале Eurosport, где, по его признанию,
Осенью 2016 года Василию Уткину
С начала 2017 года журналист также стал вести передачу «Спорт с Василием Уткиным» на РБК-ТВ.
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Известный комментатор Василий Уткин заявил, что прекращает работу на телевидении. Он объявил об этом в конце трансляции матча чемпионшипа "Фулхэм" - "Рединг" на...
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