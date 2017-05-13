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Уткин: Я решил прекратить деятельность футбольного телекомментатора

14.05.2017 11:17 — Разное | Tut.by  
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Известный комментатор Василий Уткин заявил, что прекращает работу на телевидении. Он объявил об этом в конце трансляции матча чемпионшипа «Фулхэм» — «Рединг» на телеканале «Евроспорт».


Фото: instagram.com

— Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора.

Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу «Евроспорт» и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на «Евроспорте», на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя.

Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания, — сказал Уткин.

С 1994-го по 2012 год Василий Уткин вел передачу «Футбольный клуб» на телеканалах НТВ, ТНТ, НТВ-Плюс Футбол. С 2010-го по 2015 год являлся главным редактором спортивных каналов НТВ-Плюс. С ноября 2015-го по февраль 2016 года трудился на «Матч ТВ», хотя поначалу отказывался работать под началом Тины Канделаки, которая стала генеральным продюсером канала.

В декабре 2015 года, комментируя на «НТВ Плюс Футбол 2» матч Лиги чемпионов между «Байером» и «Барселоной», допустил несколько курьезных оговорок, назвав голкипера «Барселоны» Андре Тер Штегена вратарем ЦСКА, в составе «Байера» увидел полузащитника питерского «Зенита» Олега Шатова, а также принял игроков «Барселоны» за футболистов «Ростова». После этого Уткин был отстранен от эфира. Позже СМИ причиной отстранения журналиста назвали пьянство. Сам комментатор заявил, что допустил ошибки в эфире из-за хронического нарушения сна — медицински подтвержденного заболевания.

С марта 2016 года Уткин стал комментировать матчи на канале Eurosport, где, по его признанию, значительно потерял в зарплате. С июля 2016 года Уткин занял должность креативного директора сети пабов «Джон Донн».

Осенью 2016 года Василию Уткину предложили сняться в сериале «Несгибаемый».

С начала 2017 года журналист также стал вести передачу «Спорт с Василием Уткиным» на РБК-ТВ.

 
 
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Известный комментатор Василий Уткин заявил, что прекращает работу на телевидении. Он объявил об этом в конце трансляции матча чемпионшипа "Фулхэм" - "Рединг" на...

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