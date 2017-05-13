Отец Федор Повный о Крещении: душа должна развиваться вместе с плотью

Один из самых известных белорусских священников, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска, протоиерей Федор Повный считает лукавством вопрос о том, имеет ли смысл в раннем возрасте крестить ребенка или стоит подождать, пока он сам сознательно придет к вере в бога.

"Что такое Крещение? Это духовное рождение. Когда рождается человек, мы все делаем для того, чтобы его плоть развивалась правильно, но почему же мы, такие благочестивые по отношению к младенцу родители, заставляем ребенка учиться, тренироваться, развиваться? Давайте дождемся его совершеннолетия, пусть он сам решит, нужно ли ему быть грамотным, образованным. Мы даже не задумываемся над этими вещами. В этом и есть лукавство, мы думаем о всем внешнем, забывая о главном — о душе", — сказал Повный.

Священнослужитель напомнил о том, что Крещение заменило собой ветхозаветное обрезание, которое совершалось на восьмой день после рождения младенца. Крещение —это не нами придуманное рождение, это рождение, о котором говорит Христос: "Если не будете крещены водою и духом, вы не будете иметь в себе жизни".

"Душа должна развиваться вместе с плотью, гармонично, и тогда ребенок будет обретать устойчивость к внешним, не только физическим обстоятельствам жизни, но и, прежде всего, к духовным вызовам, которые настолько активно сегодня демонизируются, что человек не в состоянии им противостоять. У него нет духовной защиты, нет духовного иммунитета", — отметил Повный.

Священнослужитель подчеркнул, что крещение — это, прежде всего, духовное рождение, оно необходимо человеку для полноценного гармонического развития.

Полную версию беседы с настоятелем прихода храма Всех Святых города Минска, протоиереем Федором Повным о таинстве Крещения слушайте на радио Sputnik Беларусь.