ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец Федор Повный о Крещении: душа должна развиваться вместе с плотью

14.05.2017 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Один из самых известных белорусских священников, настоятель прихода храма Всех Святых города Минска, протоиерей Федор Повный считает лукавством вопрос о том, имеет ли смысл в раннем возрасте крестить ребенка или стоит подождать, пока он сам сознательно придет к вере в бога.

"Что такое Крещение? Это духовное рождение. Когда рождается человек, мы все делаем для того, чтобы его плоть развивалась правильно, но почему же мы, такие благочестивые по отношению к младенцу родители, заставляем ребенка учиться, тренироваться, развиваться? Давайте дождемся его совершеннолетия, пусть он сам решит, нужно ли ему быть грамотным, образованным. Мы даже не задумываемся над этими вещами. В этом и есть лукавство, мы думаем о всем внешнем, забывая о главном — о душе", — сказал Повный.

Священнослужитель напомнил о том, что Крещение заменило собой ветхозаветное обрезание, которое совершалось на восьмой день после рождения младенца. Крещение —это не нами придуманное рождение, это рождение, о котором говорит Христос: "Если не будете крещены водою и духом, вы не будете иметь в себе жизни".

"Душа должна развиваться вместе с плотью, гармонично, и тогда ребенок будет обретать устойчивость к внешним, не только физическим обстоятельствам жизни, но и, прежде всего, к духовным вызовам, которые настолько активно сегодня демонизируются, что человек не в состоянии им противостоять. У него нет духовной защиты, нет духовного иммунитета", — отметил Повный.

Священнослужитель подчеркнул, что крещение — это, прежде всего, духовное рождение, оно необходимо человеку для полноценного гармонического развития.

Полную версию беседы с настоятелем прихода храма Всех Святых города Минска, протоиереем Федором Повным о таинстве Крещения слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоятель прихода храма Всех Святых города Минска, протоиерей Федор Повный рассказал радио Sputnik Беларусь о таинстве Крещения и развеял многие народные мифы,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Уткин: Я решил прекратить деятельность футбольного телекомментатора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика