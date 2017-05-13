БГК имени Мешкова и СКА вышли в финал Кубка Беларуси по гандболу

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и минский СКА стали финалистами розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских команд, который проходит в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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13 мая в первом полуфинале действующие обладатели трофея брестчане уверенно переиграли соперников из гродненского «Кронона» со счетом 36:23 (18:14). В составе БГК лучшим снайпером оказался Денис Рутенко, забросивший 8 мячей, у проигравших столько же раз отличился Сергей Тарасевич.

Второй полуфинал получился более напряженным. После первой половины встречи СКА — «Гомель» счет был равным — 13:13, а во втором тайме минчане сумели взять инициативу в свои руки и добились победы 30:25. Самым результативными стали Вадим Гайдученко (СКА) и Денис Волынцев («Гомель»), которые по 7 раз поражали ворота.

Таким образом, сегодня в главном поединке за Кубок встретятся финалисты прошлого розыгрыша БГК и СКА, гандболисты «Гомеля» и «Кронона» сыграют в матче за 3-е место.

В трех предыдущих сезонах в финальных встречах кубкового турнира брестские гандболисты неизменно обыгрывали столичных армейцев.