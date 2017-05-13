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43-летний игрок "Локомотива" установил рекорд чемпионатов России

14.05.2017 11:48 — Разное | Tut.by  
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43-летний полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных сезонов. Об этом сообщает ТАСС.


Дмитрий Лоськов. Фото: fclm.ru

Игрок вышел в стартовом составе своей команды в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Оренбургом». Таким образом, он появился на поле в 20-м сезоне, по этому показателю он обошел бывшего футболиста ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» Сергея Семака, который выступал в чемпионате страны в течение 19 сезонов. Эта встреча стала последней в карьере Лоськова, он покинул поле на 13-й минуте.

Помимо этого, полузащитник стал вторым в списке самых возрастных игроков, принимавших участие в первенствах России. Первое место занимает бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Давыдов.

Матч завершился победой «железнодорожников» со счетом 4:0. Дубль оформил нападающий Ари, также отличились полузащитники Мануэл Фернандеш и Тарас Михалик. Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на седьмую строку, набрав 39 очков.

Лоськов, который сейчас также входит в тренерский штаб «Локомотива», провел первый матч в составе московской команды в 1997 году. В ее составе игрок два раза выиграл чемпионат России и трижды — Кубок страны. Хавбек провел в составе «железнодорожников» 420 матчей и забил 128 мячей. Последний раз бывший капитан столичного клуба выходил на поле в сезоне-2012/13. Он не объявлял о завершении карьеры, но отмечал, что хотел бы сделать это в официальном матче.

 
 
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43-летний полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Лоськов установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных сезонов.

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