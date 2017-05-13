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Путин в Пекине сыграл на рояле "Московские окна"
14.05.2017 12:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Путин сыграл мелодии песен "Московские окна" и "Город над вольной Невой".
По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, за инструмент глава государства сел после изучения справочных бумаг к беседе с председателем КНР.
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Российский президент Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином наиграл на рояле песню "Московские окна". Смотрите на видео, как лидер России...
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