ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин в Пекине сыграл на рояле "Московские окна"

14.05.2017 12:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Путин сыграл мелодии песен "Московские окна" и "Город над вольной Невой".

По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, за инструмент глава государства сел после изучения справочных бумаг к беседе с председателем КНР.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский президент Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином наиграл на рояле песню "Московские окна". Смотрите на видео, как лидер России...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
43-летний игрок "Локомотива" установил рекорд чемпионатов России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика