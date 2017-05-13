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Гаспарян о "Евровидении": сравнивать это с эпохой ABBA – кощунство

14.05.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вот и закончился ни с чем ни сравнимый праздник под названием "Евровидение", который в очередной раз потряс нас торжеством технологий и персон, промелькнула даже часть скрытой идеологии фанзоны, объединенной определенными ценностями и особенностями, которые уже ни для кого не являются секретом. Одним из положительных моментов является выступление белорусской группы NaviBand с песней на белорусском языке, впервые в истории прозвучавшей для многомилионной аудитории.

"Должен сказать, что уже много лет этот конкурс не вызывает у меня ни восторга, ни симпатии, ни какого-то эстетского чувства, скорее, это можно называть неким политическим балаганом, облеченным в эстрадную форму. То, что произошло на "Евровидении" в этом году, показательно со многих точек зрения: это и абсолютное нарушение устава Европейской ассоциации вещателей, и скандалы, связанные с безумной тратой средств, и последним "аккордом" какого-то пранкера на выступлении украинской певицы Джамалы. Никаких музыкальных откровений не последовало, все было достаточно серо, и сравнивать нынешнее действо с эпохой ABBA было бы кощунственно", – отметил Гаспарян.

Конкурс "Евровидение2017" проходил в Киеве 9-13 мая с участием 42 стран мира. Белорусский дуэтNaviBand в результате голосования зрителей и профессиональных жюри занял 17-е место.

Аудиоверсию комментариев Армена Гаспаряна слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный эксперт, писатель, журналист Армен Гаспарян оценил для Sputnik Беларусь прошедший песенный конкурс и его главные достижения.

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