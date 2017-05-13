Лондонский «Челси» получит 150 миллионов фунтов стерлингов (193,5 миллиона долларов) в качестве призовых за победу в чемпионате Англии в сезоне-2016/2017. Об этом сообщает Mirror .



Фото: chelsea-fc.ru

Эта сумма станет рекордной в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Как отмечает источник, такой размер призовых стал возможен благодаря сделке по продаже прав на телетрансляции, которая была заключена между руководством АПЛ и телевещательными компаниями.

Согласно контракту, лига заработает более восьми миллиардов фунтов (11,3 миллиарда долларов). При этом каждый из 20 клубов, выступающих в чемпионате, получит по 80 миллионов фунтов (103,1 миллиона долларов) от продажи телеправ, коммерческих контрактов и равного распределения прибыли.

Вечером 12 мая «Челси» обыграл «Вест Бромвич» и обеспечил себе победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2016/2017. Встреча в рамках 37-го тура чемпионата завершилась победой лондонцев со счетом 1:0. «Челси» оторвался от идущего на втором месте «Тоттенхэма», имеющего одну игру в запасе, на десять очков. Таким образом, «аристократы» оказались недосягаемы для своего конкурента.

Лондонский клуб стал чемпионом Англии в шестой раз в истории.