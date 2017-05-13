ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ сообщили о рекордных призовых "Челси" за победу в чемпионате Англии

14.05.2017 12:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лондонский «Челси» получит 150 миллионов фунтов стерлингов (193,5 миллиона долларов) в качестве призовых за победу в чемпионате Англии в сезоне-2016/2017. Об этом сообщает Mirror.


Фото: chelsea-fc.ru

Эта сумма станет рекордной в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Как отмечает источник, такой размер призовых стал возможен благодаря сделке по продаже прав на телетрансляции, которая была заключена между руководством АПЛ и телевещательными компаниями.

Согласно контракту, лига заработает более восьми миллиардов фунтов (11,3 миллиарда долларов). При этом каждый из 20 клубов, выступающих в чемпионате, получит по 80 миллионов фунтов (103,1 миллиона долларов) от продажи телеправ, коммерческих контрактов и равного распределения прибыли.

Вечером 12 мая «Челси» обыграл «Вест Бромвич» и обеспечил себе победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2016/2017. Встреча в рамках 37-го тура чемпионата завершилась победой лондонцев со счетом 1:0. «Челси» оторвался от идущего на втором месте «Тоттенхэма», имеющего одну игру в запасе, на десять очков. Таким образом, «аристократы» оказались недосягаемы для своего конкурента.

Лондонский клуб стал чемпионом Англии в шестой раз в истории.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта сумма станет рекордной в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Как отмечает источник, такой размер призовых стал возможен благодаря сделке по продаже прав на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гаспарян о "Евровидении": сравнивать это с эпохой ABBA – кощунство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика