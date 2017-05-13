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Фоторепортаж с "Ретро-Минск" - 2017". В почете - дредноуты из Америки
На полдня Октябрьскую площадь в Минске заполнили самые удивительные автомобили — ретрокары всех мастей. В столице прошел уже десятый фестиваль «Ретро-Минск — 2017», участие в котором приняли около сотни экипажей.
Организатором ретрошоу является общественное объединение «АвтоАмерика», поэтому заокеанских ретрокаров было, пожалуй, больше всего. Хотя экспозиция получилась на редкость разнообразной.
Некоторые опытные участники сетовали на то, что в прошлые годы и машины были интереснее, и экспонатов приезжало больше. Но и в нынешнем году было на что посмотреть.
Но, кроме возраста и состояния, учитываются редкость и эксклюзивность. Впрочем, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения. Все заявки рассматривает специальная комиссия и принимает решение о допуске участника к мероприятию.
В большинстве случаев владельцы запирали двери своих редких авто, иначе толпа желающих прикоснуться к автомобильной истории могла запросто растащить автомобиль на сувениры. Но были и те, кто позволял окунуться в прошлое всем желающим. Особенно часто исключения делают детям и красивым девушкам.
На каждом автомобиле была закреплена информационная табличка. Но технические данные весьма скупые: марка, модель, объем двигателя. Впрочем, владельцы автомобилей с удовольствием делились информацией с посетителями.
К сожалению, по словам организаторов, они по техническим и организационным причинам не имеют возможности удовлетворить все заявки на участие, даже если автомобиль проходит по требованиям. Иначе количество прибывших гостей на интересных автомобилях было бы куда больше. Но и нынешнее шоу «Ретро-Минск — 2017» стало большим праздником для всех желающих посмотреть, как развивалась автомобильная история 40 лет назад.
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В столице прошел десятый ежегодный фестиваль "Ретро-Минск - 2017", на который съехалось около сотни участников.
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