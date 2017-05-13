На полдня Октябрьскую площадь в Минске заполнили самые удивительные автомобили — ретрокары всех мастей. В столице прошел уже десятый фестиваль «Ретро-Минск — 2017», участие в котором приняли около сотни экипажей.





Организатором ретрошоу является общественное объединение «АвтоАмерика», поэтому заокеанских ретрокаров было, пожалуй, больше всего. Хотя экспозиция получилась на редкость разнообразной.





Некоторые опытные участники сетовали на то, что в прошлые годы и машины были интереснее, и экспонатов приезжало больше. Но и в нынешнем году было на что посмотреть.



Хот-роды — «изобретение» родом из США. Там это целая культура — клубы, мастерские, масштабные слеты владельцев. А на наших дорогах хот-роды не встречаются, так что на выставке к ним было не пробиться.



К участникам предъявляются довольно строгие критерии отбора. Автомобиль должен находиться в аутентичном внешнем состоянии, без ржавчины и уж тем более сквозных дыр. Авто должно быть в полностью исправном техническом состоянии, а с момента выпуска должно пройти не менее 40 лет.





Но, кроме возраста и состояния, учитываются редкость и эксклюзивность. Впрочем, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения. Все заявки рассматривает специальная комиссия и принимает решение о допуске участника к мероприятию.



Комиссия может сделать исключение для эксклюзивного или редкого автомобиля, а также отдельно рассматривает варианты хот-родов, кастомных авто. И нынешнее шоу ретромобилей подтвердило тот факт, что таких исключений сделали много.









В большинстве случаев владельцы запирали двери своих редких авто, иначе толпа желающих прикоснуться к автомобильной истории могла запросто растащить автомобиль на сувениры. Но были и те, кто позволял окунуться в прошлое всем желающим. Особенно часто исключения делают детям и красивым девушкам.





















На каждом автомобиле была закреплена информационная табличка. Но технические данные весьма скупые: марка, модель, объем двигателя. Впрочем, владельцы автомобилей с удовольствием делились информацией с посетителями.

























К сожалению, по словам организаторов, они по техническим и организационным причинам не имеют возможности удовлетворить все заявки на участие, даже если автомобиль проходит по требованиям. Иначе количество прибывших гостей на интересных автомобилях было бы куда больше. Но и нынешнее шоу «Ретро-Минск — 2017» стало большим праздником для всех желающих посмотреть, как развивалась автомобильная история 40 лет назад.