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Family Run: в парке Горького минчане бегали семьями

14.05.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Семейный забег Family Run прошел в столице в Центральном детском парке им. Горького. Участники должны были преодолеть дистанцию в один километр. Победителей определили по лучшему результату в зависимости от численности семьи, возраста бегунов и креативности представления. Все, кто дошел до финиша, были награждены сладкими подарками.

Мероприятие приурочили к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Стартовали и финишировали спортсмены-любители у центрального входа в парк им. Горького.

 
 
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Участники пробежали дистанцию всего в один километр, зато всей семьей. Смотрите на видео Sputnik, как спортивно отдыхали в воскресенье взрослые и совсем юные белорусы.

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