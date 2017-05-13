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Family Run: в парке Горького минчане бегали семьями
14.05.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Семейный забег Family Run прошел в столице в Центральном детском парке им. Горького. Участники должны были преодолеть дистанцию в один километр. Победителей определили по лучшему результату в зависимости от численности семьи, возраста бегунов и креативности представления. Все, кто дошел до финиша, были награждены сладкими подарками.
Мероприятие приурочили к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Стартовали и финишировали спортсмены-любители у центрального входа в парк им. Горького.
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Участники пробежали дистанцию всего в один километр, зато всей семьей. Смотрите на видео Sputnik, как спортивно отдыхали в воскресенье взрослые и совсем юные белорусы.
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