Family Run: в парке Горького минчане бегали семьями

Семейный забег Family Run прошел в столице в Центральном детском парке им. Горького. Участники должны были преодолеть дистанцию в один километр. Победителей определили по лучшему результату в зависимости от численности семьи, возраста бегунов и креативности представления. Все, кто дошел до финиша, были награждены сладкими подарками.

Мероприятие приурочили к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Стартовали и финишировали спортсмены-любители у центрального входа в парк им. Горького.