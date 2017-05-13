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От плова до устриц: чем запомнился минчанам фестиваль VulitsaEzha
14.05.2017 13:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Самую разную уличную еду — от простых (и замысловатых) хот-догов до изысканных устриц предлагали минчанам на фестивале VulitsaEzha. Фестиваль уличной еды проходит в столице уже в четвертый раз. Гости, почувствовав тепло, готовы были порой подолгу стоять в очередях за замысловатой уличной едой или располагались на траве с бургерами.
На территории парка были и развлекательные зоны, и даже маркет, так что если хотелось не простой пищи, а сдобренной впечатлениями, то и этот запрос организаторы удовлетворили.
Некоторые посетители жаловались на очереди, но большинство нашло себе занятие — играли в квесты в отдельной зоне, наблюдали за павлинами в клетках или просто радовались первому теплу. Как прошел фестиваль, смотрите в фотоленте Sputnik.
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Не дожидаясь летних фестивалей, в эти выходные можно было буквально попробовать лето на вкус в парке Dreamland.
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