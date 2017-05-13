Снова 18: стильные стрижки для женщин после 40

Вы уже придумали, какую стрижку сделаете этим летом? Может быть, стоит подумать над вариантами, которые не только освежают образ, но и сделают вас моложе? LADY.TUT.BY собрали примеры популярных стрижек, которые помогут вам выглядеть на 18!

Боб

Боб — в топе стрижек, которые молодят женщин после 40 и 50 лет. Если вы попадете в руки хорошего мастера, то у вас не будет никаких проблем с этой стрижкой: просто высушите волосы — и идеальная прическа готова.













Лоб

Лоб — это удлиненная версия боба. Стрижка отлично подойдет тем, кто не любит короткие волосы — их можно собрать в хвост, но и не слишком длинная — каждый день тратить время на укладку не придется.













Пикси

Чем старше становится женщина, тем больше ей идет короткая стрижка. Попросите парикмахера сделать вам стрижку пикси — она придает шарм и ухоженность женщине после 50.













Каре

Для тех, кто ценит классику, каре — лучший вариант. Главная особенность прически — пряди стригут по одной линии, поэтому локоны кажутся очень густыми.









Каскад

Принято считать, что длинные волосы — это удел молодых девушек. Но это не значит, что вы должны отказаться от длинных волос. Многослойные рваные прически моментально придают объем волосам, к тому же не требуют долгой укладки.











