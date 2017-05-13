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Вирус-вымогатель распространился на 150 странах мира
Случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем WannaCrypt зафиксированы в 150 странах мира, заявил глава Европола — полицейской службы Евросоюза — Роб Уэйнрайт.
Жертвами вируса, по данным Европола, стали как минимум 200 тысяч организаций, частных лиц и компаний, включая крупнейшие корпорации.
«Мы никогда не видели ничего подобного», — сказал Уэйнрайт в интервью британскому телеканалу ITV, сообщает
Глава полиции Евросоюза подчеркнул, что пока уровень угрозы от вируса не снижается. С началом рабочей недели в понедельник, 15 мая, предупредил он, число зараженных компьютеров может возрасти.
Вирус-вымогатель WannaCrypt
Вирус поражает компьютеры с операционной системой Windows, на которые не было своевременно установлено обновление, закрывающее эту уязвимость. Из-за распространения WannaCrypt корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows XP, от поддержки которой отказалась в 2014 году.
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Жертвами вируса, по данным Европола, стали как минимум 200 тысяч организаций, частных лиц и компаний, включая крупнейшие корпорации.
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