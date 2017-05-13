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Вирус-вымогатель распространился на 150 странах мира

14.05.2017 13:50 — Разное | Tut.by  
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Случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем WannaCrypt зафиксированы в 150 странах мира, заявил глава Европола — полицейской службы Евросоюза — Роб Уэйнрайт.
 

Фото: Twitter

Жертвами вируса, по данным Европола, стали как минимум 200 тысяч организаций, частных лиц и компаний, включая крупнейшие корпорации.

«Мы никогда не видели ничего подобного», — сказал Уэйнрайт в интервью британскому телеканалу ITV, сообщает The Daily Star.
 
Глава полиции Евросоюза подчеркнул, что пока уровень угрозы от вируса не снижается. С началом рабочей недели в понедельник, 15 мая, предупредил он, число зараженных компьютеров может возрасти.
 
Вирус-вымогатель WannaCrypt начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует деньги за разблокировку. В России, где вирус получил широкое распространение, от WannaCrypt, в числе прочих, пострадали «Мегафон», МВД и Следственный комитет. В Великобритании из строя вышли компьютеры системы здравоохранения.
 
Вирус поражает компьютеры с операционной системой Windows, на которые не было своевременно установлено обновление, закрывающее эту уязвимость. Из-за распространения WannaCrypt корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows XP, от поддержки которой отказалась в 2014 году.
 
 
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Жертвами вируса, по данным Европола, стали как минимум 200 тысяч организаций, частных лиц и компаний, включая крупнейшие корпорации.

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