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Президент России Владимир Путин на международном форуме "Один пояс - один путь" в Пекине выступил за создание большого евразийского партнерства и призвал отказаться от воинственной риторики, чтобы преодолеть застой в глобальном развитии.

Путин призвал отказаться от воинственной риторики, чтобы преодолеть застой в глобальном развитии. По его мнению, "в целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем". "Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи", - убежден он.

"Дисбалансы в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности. Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран и регионов рождает питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции", - констатировал российский лидер.

"Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии", - отметил президент. "Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты, зоны застарелого противоречия - они сохраняются в очень многих местах в Евразии", - добавил он.

По мнению Путина, Евразия способна выработать и предложить "содержательную, позитивную повестку". "Это касается обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поисков новых драйверов роста", - уточнил он. "Мы должны показать мировому сообществу пример совместного, новаторского, конструктивного будущего, основанного на справедливости, на равноправии, уважении национального суверенитета, на нормах международного права и незыблемых принципах Организации Объединенных наций", - подчеркнул глава государства.

"Однако чтобы реализовать такую повестку, мало только желания и воли, требуются реальные инструменты такого взаимодействия и создать их можно именно в рамках интеграции", - передает слова Путина ТАСС.

Глава России считает, что "сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕврАзЭС, "Один пояс - один путь", Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии способно стать основой для формирования большого евразийского партнерства".

"Приветствовали бы участие и европейских коллег, государств Евросоюза в таком партнерстве, в этом случае оно станет действительно гармоничным, сбалансированным и всеобъемлющем", - добавил Путин.

Российский лидер напомнил, что "сегодня в Евразии активно развиваются многообразные интеграционные проекты".

"Мы поддерживаем и заинтересованы в том, чтобы они успешно продвигались", - заверил он. Путин отметил, что Россия вместе с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном строит Евразийский экономический союз.

Российский лидер также приветствовал масштабную инициативу Китая "Один пояс - один путь" по объединению Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века. Этот проект направлен на формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, углубление экономического взаимодействия между десятками государств, интенсификацию научно-технического сотрудничества между ними.

"Выдвигая эту инициативу, председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировал пример творческого подхода к развитию интеграции в энергетике, инфраструктуре, транспорте, промышленности, в гуманитарном сотрудничестве", - полагает глава российского государства.

Говоря о создании большого евразийского партнерства с широким участием, российский лидер высказал мнение, что в таком случае оно "позволит реализовать уникальный шанс создать единое пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого океана, по сути, впервые за всю историю". По его мнению, Евразийское партнерство "должно изменить политический и экономический ландшафт континента, принести Евразии мир, стабильность, процветание и принципиально новое качество жизни".

Он добавил, что жителям Евразийского континента "нужны очень понятные вещи - безопасность, уверенность в завтрашнем дне, возможность трудиться и повышать благосостояние своих семей".

Путин предостерег об опасности протекционизма, который становится нормой в мире. "Все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства. Протекционизм становится нормой, а его скрытой формой являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе и на поставку и распространение технологий", - сказал он, подчеркнув, что сформировавшиеся в XX веке экономические модели сегодня переживают кризис.

"Многие прежние модели и факторы экономического развития практически исчерпаны. Во многих странах кризис переживает и концепция социального государства, сложившаяся в XX веке. Сегодня она не только не способна обеспечить устойчивый рост благосостояния, но порой и удерживать его на прежнем уровне", - сказал Путин.

По его словам, идеи открытости, свободы торговли сегодня все чаще отвергаются. "Причем часто теми, кто совсем недавно выступал их поборником. Дисбалансы в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности", - отметил президент РФ.