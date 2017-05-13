ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский боксер в 48 лет стал чемпионом мира

14.05.2017 14:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский боксер Джеймс Тони победил соотечественника Майка Шеппарда в бою за звание чемпиона мира в весовой категории до 90,72 килограмма по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».


Джеймс Тони. Фото: fightnews.com

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 14 мая, в Ипсиланти (штат Мичиган, США). В шестом раунде 48-летний Тони отправил своего соперника в нокаут.

Эта победа стала для Тони 77-й на профессиональном ринге, 47 из них он одержал досрочно. Также на счету американского спортсмена 10 поражений, еще три поединка с его участием завершились вничью. Боксер — бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в трех весовых категориях — до 72,6, 76,2 и 90,71 килограмма.

Шеппард потерпел 21-е поражение, при этом в его активе 24 победы (10 — нокаутом) и три ничьи.

WBF — седьмая по значимости боксерская организация, создана в 1990 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский боксер Джеймс Тони победил соотечественника Майка Шеппарда в бою за звание чемпиона мира в весовой категории до 90,72 килограмма по версии Всемирной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Путин призвал отказаться от воинственной риторики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика