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Депутат Рижской думы о жизни в Латвии: обстановка накаляется

14.05.2017 14:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Европейский выбор" стран Балтии с точки зрения человека, который сам, непосредственно участвует в политической жизни Латвии, представляется неоднозначным и противоречивым, поскольку многие надежды, которые жители этой страны связывали со вступлением в Евросоюз, не оправдались. 

"Обстановка накаляется. По нашей информации, в Латвии сегодня находятся примерно полторы тысячи натовских солдат. И тут же парламент страны по-тихому принимает два параллельных закона, по которым запрещено обыскивать вагоны, контейнеры, самих военнослужащих, а также преследовать их в уголовном порядке за совершение преступлений (если таковые будут совершены на территории страны), то есть налицо все признаки оккупационного режима", – отметил Панкратов.

По мнению депутата особенно интересно выглядит воплощение латвийской "национальной идеи", фактически приобретающей форму режима, когда национальная принадлежность становится предметом избирательного отношения к человеческому развитию.

"Выросший внешний долг, достигший 53 миллиардов долларов, четверть страны выехала за пределы Латвии в поисках лучшей жизни, в обществе царит апатия и постоянно нагнетается идея о "восточной угрозе". Происходит массовое обнищание на периферии, народ стягивается к Риге, где хоть что-то возможно заработать. Нет одного хозяина, нет единой политики, создаются дублирующие системы, призванные "распиливать" средства", – констатировал Панкратов.

Детали откровенного разговора в студии слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Депутат Рижской думы от фракции "Центр согласия" Руслан Панкратов рассказал радио Sputnik Беларусь о реалиях жизни и политической атмосфере в современной Латвии.

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