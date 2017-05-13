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Абрамович за 14 лет вложил в "Челси" более 3 миллиардов фунтов стерлингов
Российский бизнесмен Роман Абрамович вложил в английский футбольный клуб «Челси» более 3 миллиардов фунтов стерлингов с тех пор, как стал владельцем команды в 2003 году. Об этом сообщает британское издание
За 14 лет «Челси» потратил 806 миллионов фунтов стерлингов на трансферы и 2,4 миллиарда — на зарплату футболистам и сотрудникам клуба. Еще около 71 миллиона было выплачено лондонцами уволенным тренерам в качестве компенсации.
Также отмечается, что долг «Челси» перед компанией Fordstam Limited, через которую Абрамович владеет клубом, составляет на данный момент 1,04 миллиарда фунтов стерлингов.
«Челси» — самая успешная английская команда за период с 2003 по 2017 год. С тех пор, как Абрамович стал владельцем клуба, лондонцы выиграли 14 трофеев. «Манчестер Юнайтед» за этот же временной промежуток одержал победы в 12 турнирах, потратив 486 миллионов на трансферы и 2,1 миллиарда — на зарплаты.
В пятницу «Челси» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, обыграв на выезде «Вест Бромвич» (1:0) в матче 36-го тура. Эта чемпионство стало для лондонцев шестым, пяти из них клуб добился при Абрамовиче.
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"Челси" - самая успешная английская команда за период с 2003 по 2017 год. С тех пор, как Абрамович стал владельцем клуба, лондонцы выиграли 14 трофеев.
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