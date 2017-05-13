Пассажиры самолета "Белавиа", на борту которого возвращались белорусские участники музыкального конкурса "Евровидение", спели песню "Гісторыя майго жыцця", с которой группа NaviBand выступила в финале конкурса.

"В авиакомпании мы тоже болели и подпевали во время выступления ребят. То, как окружающие поддерживают их, — и есть победа!" — рассказали в авиакомпании.

Белорусская группа NaviBand заняла 17-е место в финале конкурса песни "Евровидение-2017". Конкурсанты из Беларуси понравились многим зарубежным журналистам, однако не смогли занять высоких мест. В этом году Беларусь пятый раз вышла в финал "Евровидения".