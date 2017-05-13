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Предприятия "Минскстроя" в I квартале увеличили экспорт товаров и услуг почти в 3 раза

14.05.2017 17:15 — Разное | БелТА  
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия ГПО "Минскстрой" в первом квартале 2017 года увеличили экспорт товаров в 2,8 раза, услуг - в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в объединении.

На зарубежные рынки поставлено продукции более чем на $1,1 млн (в январе-марте 2016-го - на $413,8 тыс.), экспорт услуг составил свыше $3,4 млн. Наилучших результатов достигли акционерные общества "МАПИД", Минский домостроительный комбинат, "Минскдрев", стройтрест №35.

Всего на 2017 год заключено внешнеэкономических договоров по экспорту услуг на сумму $9,6 млн. В настоящее время прорабатывается вопрос участия ОАО "МАПИД" в инвестиционных проектах на территории Литвы, стройтрест №4 готовится к аукциону по выбору генподрядчика на строительство гимназии в Орловской области, проводятся переговоры с потенциальными заказчиками в Санкт-Петербурге.

Выполнены и другие доведенные объединению ключевые показатели. Так, рентабельность продаж составила 7,3% (за I квартал 2016-го 5,5%), чистая прибыль возросла в 3,6 раза. Темпы роста объема производства продукции и выполненных работ превысили темпы роста затрат на производство, обеспечен опережающий рост выручки на одного работающего над ростом номинально начисленной среднемесячной заработной платы.

Предприятия в январе-марте выполнили строительно-монтажные работы на Br187,7 млн (темп роста в сопоставимых ценах 115,4%), промышленной продукции произведено на сумму Br44,4 млн (141,2%). Организации были задействованы на строительстве 274 объектов, в том числе 44 за пределами столицы.

Государственное производственное объединение "Минскстрой" - крупнейшее в строительной отрасли Беларуси, в составе которого насчитывается 24 организации, служба заказчика, проектные организации, предприятия индустриального и монолитного строительства, общестроительные тресты и специализированные организации, предприятия строительной промышленности, управление механизации, автотранспортный комбинат.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На зарубежные рынки поставлено продукции более чем на $1,1 млн (в январе-марте 2016-го - на $413,8 тыс.), экспорт услуг составил свыше $3,4 млн.

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