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Европол ждет новых кибератак в понедельник
14.05.2017 18:20 — Разное | Ежедневник
zn.ua
Глава Европола Роб Уэйнрайт заявил об угрозе новых кибератак в понедельник.
Он отметил, что количество пострадавших от вируса-шифровальщика WannaCry компьютеров растет, и многие могут обнаружить заражение компьютеров, когда придут в понедельник на работу и включат их, пишет
Также, по словам господина Уэйнрайта, хакерская атака поразила более 200 тыс. компьютеров более чем в 150 странах. Ранее сообщалось, что от вируса-шифровальщика пострадали 70 стран. «Мы никогда не видели ничего подобного»,— подчеркнул глава Европола.
Первая информация о распространении вируса-шифровальщика WannaCry в России появилась 12 мая. Вирус, попадая на компьютер, зашифровывает все файлы на нем и требует оплату разблокировки. По заявлениям экспертов, хакерская атака затронула Россию сильнее всего. От действий хакеров пострадали компания «МегаФон», компьютерные системы МВД, также о хакерских атаках сообщили МЧС, Минздрав, Сбербанк и другие крупные организации.
Позднее специалист по информационной безопасности, который ведет Twitter-аккаунт @MalwareTechBlog,
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Глава Европола Роб Уэйнрайт заявил об угрозе новых кибератак в понедельник.
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