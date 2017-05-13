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NaviBand: больше никаких конкурсов!

14.05.2017 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Группа NaviBand вернулась на родину с конкурса "Евровидение-2017", где в финале заняла 17-е место с песней на белорусском языке. В аэропорту группу встречали поклонники и журналисты, которым артисты дали небольшую пресс-конференцию. Среди журналистов был и корреспондент Sputnik Беларусь.

"Нам удалось выйти в финал, спеть на белорусском языке, расположить к себе прессу, отлично провести время и немного "пофривольствовать" в финале, немного изменить номер. Большое спасибо мы говорим Беларуси за поддержку, которую мы ощущали со всех сторон", — сказал Артем Лукъяненко.

"Беларусь немного объединилась, нам присылали каждый день видео, как в кафе, в ресторанчиках, в школах пели нашу песню", — добавила Ксения Жук.

В планах NaviBand — запись нового альбома, концерты, фестивали и выступления на Украине, куда артистов также пригласили с концертами, а вот в конкурсах артисты участвовать больше не планируют.

Аудиозапись слушайте на радио Sputnik Беларусь.

"Евровидение-2017" многие называют самым скандальным из всех, вспоминая ситуацию с российской певицей Юлией Самойловой. Девушке был запрещен въезд в Украину. Европейский вещательный союз не смог урегулировать данную проблему, после чего российский "Первый канал" отказался от трансляции шоу.

 
 
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Артисты группы NaviBand по прилету рассказали журналистам и поклонникам о своих ощущениях на конкурсе "Евровидение 2017".

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