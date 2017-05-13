За 9 дней ЧМ-2017 его посещаемость превысила общее число зрителей прошлогоднего турнира в России

Посещаемость чемпионата мира по хоккею 2017 года в Кельне и Париже превысила ожидания хозяев турнира. Об этом говорится в заявлении организаторов чемпионата, которое оказалось в распоряжении ТАСС.



Фото: iihfworlds2017.com

— Продажа билетов до начала турнира дала нам основания надеяться на аншлаги на матчах сборной Германии. Но действительность превзошла все наши ожидания — огромное количество поклонников хоккея из других стран приехало на игры турнира и создает фантастическую атмосферу на матчах. Основываясь на текущей посещаемости, первоначальная цель в 600 тысяч зрителей выглядит почти достигнутой, — отметил генеральный секретарь оргкомитета турнира Хеннер Зигфельд.

Игры турнира посетили уже 431 тысячи зрителей. Из них 282 тысячи наблюдали за матчами чемпионата в Кельне, 149 тысяч — в Париже.

Посещаемость чемпионата мира 2017 года за девять дней его проведения превысила общую посещаемость прошлогоднего турнира в Москве и Санкт-Петербурге (417 414 человек).

Был установлен рекорд чемпионатов мира по посещаемости за один игровой день. 13 мая «Ланксесс-Арену» посетили 55 239 человек. В тот день на арене проходили матчи Латвия — США, Россия — Словакия и Италия — Германия.

Также побит рекорд мировых первенств по посещаемости матчей, проходящих в первой половине дня. На встрече сборных Латвии и США находилось 17 936 зрителей.