Май передумал: в понедельник температура поднимется до 23 градусов

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Потепление в Беларуси продолжится в понедельник, сообщили в Республиканском гидрометеорологическом центре.

"В понедельник,15 мая, преимущественно без осадков, лишь днем в крайних северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди. Температура ночью 0°С, +7°С, днем +16°С +23°С", — рассказали синоптики.

В Минске также будет тепло, днем воздух прогреется до +20°С. Осадков над столицей республики не ожидается. Синоптики сообщают, что весна пришла.

В целом на следующей неделе на территории республики сохранится теплая погода, в Минске днем от +13°С до +20°С.