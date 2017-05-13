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Май передумал: в понедельник температура поднимется до 23 градусов

14.05.2017 18:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мая — Sputnik. Потепление в Беларуси продолжится в понедельник, сообщили в Республиканском гидрометеорологическом центре.

Май передумал: в понедельник температура поднимется до 23 градусов
© Sputnik/
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"В понедельник,15 мая, преимущественно без осадков, лишь днем в крайних северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди. Температура ночью 0°С, +7°С, днем +16°С +23°С", — рассказали синоптики.

В Минске также будет тепло, днем воздух прогреется до +20°С. Осадков над столицей республики не ожидается. Синоптики сообщают, что весна пришла.

В целом на следующей неделе на территории республики сохранится теплая погода, в Минске днем от +13°С до +20°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Осадков в начале недели не ожидается, лишь в северо-западных районах Беларуси возможны кратковременные дожди.

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