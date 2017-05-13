Китайские компании выразили намерение инвестировать в белорусский АПК 1,2 миллиарда долларов

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Китайские бизнесмены намерены инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более 1,2 млрд долларов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

"Минсельхозпрод заключил с одной из крупнейших компаний Китая намерение о вложении около 1 млрд долларов инвестиций в экономику нашей страны. Интересует китайцев именно продукция, которая производится нашим государством. Они хотят в рамках импортозамещения получить ее с той территории, которой верят", - передает его слова БЕЛТА.

Еще одна китайская корпорация заявила о желании вложить капитал в строительство комплексов по производству молока в Витебской области. Планируется, что продукция этих предприятий будет перерабатываться на белорусских заводах и поставляться в Китай. Сумма проекта оценивается более чем в 200 млн долларов.

"Неоднократно этот вопрос рассматривался с участием китайских инвесторов в Беларуси - нашли полное понимание. Китайцы сами изъявили желание вложить деньги", - отметил министр. Леонид Заяц подчеркнул, что продовольствие из Беларуси пользуется большим спросом в Китае, его любят за высокое качество и натуральность.

Сегодня ряд белорусских предприятий заключил с китайскими компаниями контракты на поставку молочных продуктов общей суммой свыше 13 млн долларов. В частности, "Молочная компания", "Мясо-молочная компания", "Савушкин продукт", "Беллакт", "Бабушкина крынка", Калинковичский молочный комбинат.

За первый квартал 2017 года Беларусь экспортировала в Китай продуктов на сумму около 4,2 млн долларов - в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.