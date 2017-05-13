Вчера при полном аншлаге в Минске прошел концерт Little Big. Русская рейв-группа приезжает в Беларусь уже не первый раз и собирает невероятное количество поклонников. AFISHA.TUT.BY пообщалась с музыкантами и поздравила группу с четырехлетием.





Заходим в гримерку. Там толпятся все члены команды Илья (фронтмен), Олимпия (бэк-вокал), Соня (бэк-вокал), Антон (фронтмен группы Jane Air/бэк-вокал), а также Сергей (гитара Jane Air/диджей).

Как праздновали день рождения коллектива?

Илья: «У нас было так. Мы праздновали день рождения вместе, но меня выгнали из клуба, так что потом нам пришлось праздновать по отдельности».

Соня: «На самом деле он просто защищал всех, потому как нельзя было курить в клубе. Пришла охрана, и нам сказали, что здесь нельзя, спросили, кто курил, и Илья вступился, мол, он. При этом прозвучала не очень уместная фраза «И что вы мне сделаете?» По итогу его просто вывели из клуба. Клуб назывался «Зал ожидания».





В Минске скоро пройдет фестиваль, в котором примут участие видеоблогеры. Не хотели бы поучаствовать?

Илья: «Нет. Участие мы принимать не будем, потому как у нас не хватает времени, слишком плотный график и слишком много дел».

Слышали ли вы о том, что в Беларуси ввели налог на тунеядство? Что вы думаете по этому поводу?

Илья: «Мы слышали, но у нас нет никаких мыслей на этот счет, потому как у нас такого нет». (Смеется.)

А как бы вы отреагировали, появись такой налог у вас?

Илья: «Если бы у нас такой налог появился, то наверняка мы бы обсуждали это на кухнях, между собой критикуя, и ругали наше правительство, но все равно бы платили, потому как мы из России, мы привыкли терпеть».





24 марта вы собрали одну из самых больших клубных площадок Москвы Stadium live, удалось ли полностью наполнить клуб?

Илья: «Клуб был почти заполнен. К сожалению, балконы остались свободными, однако танцпол был полностью забит. Было очень здорово. Это самая большая площадка, где мы выступали сольно».

А какая была самая большая площадка в вашей карьере?

Сергей: «Самая большая площадка была на фестивале в Бельгии под названием Dour Festival, там было 150 тысяч человек».





Илья: «На том фестивале у нас произошел забавный случай со Snoop Dog`ом. Он и наша группа была хедлайнерами. И к нам подбегает менеджер сцены Snoop`а и говорит, мол, ребята, не надо пока начинать, потому как сцены было две, чтобы не „тянуть на себя одеяло“. Одним словом, нам нужно было начать синхронно. Проблема заключалась в том, что Snoop не хотел выходить на сцену, не будучи накуренным. А на этом концерте он хотел выйти на сцену, а его из-за полиции не пускали, мол, заберут. У Snoop`а проходит концерт следующим образом. Он просто курит на сцене, а в это время 60 человек танцуют и поют. За концерт он может сказать пару фраз и все. Ему запретили, а он сказал, что не будет выступать, его предупредили о „неустойке“ в 200 тысяч долларов, на что он просто сказал: о’кей. То есть Snoop Dog по-своему „нагнул“ систему. Вот если бы его подвели под налог о тунеядстве, то он бы показал, как нужно поступать с ним».

Сергей: «Гражданство России ему нужно дать!»

В интервью Юрию Дудю ты рассказывал о публике в разных странах, как вам белорусская?

Илья: «Отличная. Мне очень нравится публика в Беларуси, вы просто невероятные».



