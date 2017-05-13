Словакия потерпела пятое поражение кряду, французы проиграли чехам на ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной Словакии потерпели пятое поражение подряд на чемпионате мира, разгромно уступив команде США. Хозяева мирового форума французы, проиграв чехам, сильно снизили свои шансы на выход в четвертьфинал.



Фото: iihfworlds2017.com

Словакия — США — 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Броски: 0:1 — Келлер (Андерс Ли, Скьей, 8.12), 0:2 — Годро (Хейейс, 25.57), 1:2 — Гернат (Л.Гудачек, Дравецки, 30.40), 1:3 — Дворак (Годро, 36.04), 1:4 — Троуба (38.01), 1:5 — Годро (Хейейс, 42.16), 1:6 — Андерс Ли (Айкел, Хэнифин, 47.23, в большинстве).

Броски: 20−28 (7−10, 11−8, 2−10).

Штраф: 10−8.

Вратари: Ю. Гудачек (78,57% отраженных бросков) — Ховард (95% отраженных бросков).

Видео: IIHF Worlds 2017

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Проблеск надежды был у словаков в середине второго периода, когда Мартин Гернат сократил отставание до минимума (1:2). Однако американцы двумя голами в течение двух минут остудили пыл соперника.

А в третьем периоде словацкая дружина сникла окончательно. Достаточно отметить, что к середине заключительной двадцатиминутки соотношение бросков в створ ворот было 0:7, а за весь период словаки сумели лишь 2 раза потревожить американского голкипера.

В двух последним матчах словацкие хоккеисты пропустили 12 шайб, поразив неприятельские ворота всего 1 раз. При неблагоприятных для себя обстоятельствах словаки могут даже утратить прописку в элитном дивизионе.

Сборная США тем временем выбилась в лидеры группы «А». Правда, идущие вторыми россияне сыграли на 1 матч меньше. А судьба первого места в группе, видимо, решится 16 мая в очной дуэли США и России.

Франция — Чехия — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 — Пастрняк (Горак, Ворачек, 8.32, в большинстве), 1:1 — С. да Коста (Флери, 20.53, в большинстве), 1:2 — Ржепик (Кундратек, 26.52), 1:3 — Рутта (Червенка, 37.01, в большинстве), 1:4 — Ржепик (Кемпны, 48.03), 2:4 — Руссель (50.38), 2:5 — Зогорна (Горак, 58.56, в пустые ворота).

Броски: 24−28 (10−8, 11−13, 3−7).

Штраф: 6−14.

Вратари: Арди (57.43−58.05, 58.23−58.56; 85,19% отраженных бросков) — Францоуз (91,67% отраженных бросков).

Французы не сдавались до последнего, дважды меняя вратаря дополнительным полевым игроком, пока не пропустили в пустые ворота за 64 секунды до сирены.

Сборная Чехии одержала пятую победу подряд и догнала канадцев по числу набранных очков. Правда, у «кленовых листьев» проведено на 1 матч меньше.



Фото: iihfworlds2017.com

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