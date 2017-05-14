Кто побеждает на госторгах: топ-10 тендерных чемпионов Беларуси-2017



53news.ru

«Ежедневник» проанализировал результаты завершенных в 1 квартале этого года тендерных торгов и составил топ-10 частных подрядчиков, которые получили крупнейшие контракты на поставку сырья, материалов и услуг госпредприятиям и организациям.

В качестве критерия были взяты объемы контрактов, которые были подписаны представителями белорусского госсектора по итогам проведенных в течение января-марта 2017 годов торгов. Ход и результаты торгов были размещены на официальном сайте госзакупок icetrade.by (до 9.05.2017г.). В ходе исследования учитывались суммы контрактов, которые либо в эквиваленте сразу превышали 1 млн долларов, либо составляли этот объем и выше по нескольким лотам, торговавшимся в один и тот же день.

В итоге соответствующими этим требованиям оказались около 30 закупок, поставщиками по которым выступают частные компании из Беларуси, России, Индии, Украины, Литвы, Чехии и Эстонии. Главными объектами закупок государственными предприятиями и организациями стали сырье для металлургии и сама металлопродукция, сырье и полуфабрикаты для химической индустрии, комплектующие, фармацевтическое сырье и готовые лекарства, нефтепродукты и корма для сельскохозяйственных организаций.

Итак, топ-10 тендерных чемпионов Беларуси по итогам первого квартала 2017 года.

1.Группа компаний «ТАУ» (Россия)

Стерлиматакский нефтехимический завод, входящий в состав многопрофильного башкирского холдинга «ТАУ», стал победителем тендера на поставку крупной партии синтетического каучука для «Белшины». Производителем продукции стала

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, объем контракта составляет 1 млрд. российский рублей или около 17,5 млн долларов.

2. «Псковвтормет» (Россия)

Санкт-петербургская компания «Втормет», входящая в структуру крупного российского заготовщика лома черных металлов «Псковвтормет», выиграла тендер на его поставку одному из самых значимых переработчиков - холдингу «Белорусская металлургическая компания». Объем контракта составил 4,15 млн долларов.

3. «Олд Мех» (Россия)

Третье место по объему контракта в первом квартале текущего года занял российский дистрибутор подшипников и комплектующих к ним московская компания «Олд Мех». Компания стала победителем по нескольким лотам для Гомельского вагоностроительного завода. Это – совместное предприятие, в котором контрольный пакет принадлежит государственному Гомельскому вагоноремонтному заводу, а 15% - одному из крупнейших в СНГ производителей пассажирских вагонов Крюковскому вагоностроительному заводу (Украина). КВСЗ контролируют Владимир и Павел Приходько.

«Олд Мех» должен поставить в Гомель подшипников на общую сумму около 3,9 млн долларов. Ранее эта компания, основным владельцем которой в интернете называется гражданка Беларуси Ирина Полищук, поставляла их другим субъектам хозяйствования на территории Беларуси, в частности, Минскому метрополитену.

4. Aurobindo Pharma (Индия)





Рампрасад Редди, фото: livemint.com

Aurobindo Pharma, один из крупнейших мировых производителей субстанций для фармацевтической отрасли и генериков, стал поставщиком сырья для «Белмедпрепаратов». Согласно информации с сайта госзакупок, сумма контракта составляет 3,57 млн долларов.

Владельцем Aurobindo Pharma является Рампрасад Редди, чье состояние оценивается в 2,5 млрд долларов. В актуальном рейтинге миллиардеров Forbes он занимает 782-е место.

5. ТМК (Россия)





Дмитрий Пумпянский, фото: pobedpix.com

На 1468-м месте с состоянием 1,4 млрд долларов размещается российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский, для которого рынок Беларуси занимает далеко не последнее место. В первом квартале этого года его Трубная металлургическая компания, которая входит тройку мировых производителей в этом сегменте, выиграла тендер на поставку «Белоруснефти» насосно-компрессорных труб. Сумма – 2,9 млн долларов.

6. «Химические системы» (Беларусь)

Крупнейшим поставщиком - резидентом Беларуси по госзакупкам в первом квартале стала компания «Химические системы». На белорусском рынке она представляет интересы Башкирской содовой компанией. С ее ресурсом – кальцинированной содой – «Химические системы» стали победителями торгов на поставку этой продукции для Домановского производственно-торгового комбината. Объем контракта составил 2,76 млн долларов.

7. «Северсталь» (Россия)





Алексей Мордашев, фото: pryaniki.com

Один из крупнейших мировых производителей металлопроката «Северсталь» Алексея Мордашева выиграла в первом квартале торги на поставку полуфабриката Минскому тракторному заводу. Российский производитель поставит продукции на сумму около 2,7 млн долларов.

Алексей Мордашев – еще один тендерный чемпион Беларуси из списка Forbes. Из россиян в нем он занимает второе место ( в общем рейтинге – 51-й) с состоянием 17,5 млрд долларов.

8. «Польмед» (Беларусь)

Победив в торгах по нескольким квотам, которые проводила «Белфармация», дистрибутор «Польмед» сформировал себе контракт на поставку лекарств в объеме почти 2,5 млн долларов в эквиваленте. Компания ввезет в Беларусь, в частности, микофеноловую кислоту, «Эверолимус», «Базиликсимаб лиофилизат» и «Циклоспорин».

9. «Ремус-Декор» (Украина)

Крупный украинский дистрибутор керамической плитки поучаствовал в тендере своего белорусского партнера – «Березастройматериалы». В итоге он стал поставщиком огнеупорной глины на сумму около 2 млн долларов в эквиваленте.

10. «ВиН» (Беларусь)

В десятке поставщиков для госпредприятий и госнужд в первом квартале текущего года оказалось широко неизвестное бобруйское предприятие «ВиН». Компания поставит осажденный диоксид кремния на сумму около 1,74 млн евро для «Белшины».





Виктор Вексельберг, фото: promdevelop.ru

Бобруйская фирма в нашем рейтинге обошла дочернюю структуру российского холдинга «Ренова» - Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов. Компания, принадлежащая Виктору Вексельбергу (100-е место в рейтинге Forbes), стала поставщиком медных анодов для Белорусской металлургической компании.