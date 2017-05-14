Захаров: Чтобы хоккей вышел из кризиса, надо полностью менять систему. Катков у нас мало

Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров в эфире программы «Контуры» на ОНТ поделился мнением о том, что нужно менять в белорусском хоккее, чтобы он вышел из кризиса. По словам Михаила Захарова, главные проблемы — это качество работы детских школ, которые не производят молодых игроков хорошего уровня, а также недостаточное количество ледовых арен.



Михаил Захаров. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— К сожалению, руководители хоккея уверяют, что у нас все хорошо, все здорово, надо подождать. Хотя наш хоккей, я считаю, начал валиться где-то с 2005 года, когда перестали появляться хорошие мотивированные игроки.

Вот вы знаете, сколько хоккеистов в возрасте до 20 лет играет в элитном дивизионе Швеции? Если система существует, значит, она каждый год будет выпускать хотя бы 10−15 хороших хоккеистов. А у нас сегодня в чемпионате Беларуси играют всего 6 хоккеистов до 20 лет. А в шведской лиге — 121! Представляете: 6 и 121!

А чтобы школы заработали, к ним надо серьезно относиться, за ними надо следить, мотивировать их. У нас этого нет. Я вот по Брестской области проехал, посмотрел. Положение там очень тяжелое. Ведь если построен каток, надо за ним смотреть, тренировочный процесс наладить! А у нас там хоккеисты тренируются три раза в неделю, а в другое время на этом катке надо зарабатывать деньги — типа там массовое катание, ночная лига. Но хоккеист должен 6 раз в неделю тренироваться! И никто не может выйти на руководство страны и объяснить, что в шведском хоккее все бесплатно!

Это не президент, это правительство должно думать. Президент построил катки, а их нужно заполнять, чтобы они заработали. Вот где собака зарыта. А что говорить, если у губернатора Брестской области 8 катков, и он не знает, что там происходит, — недоумевает Михаил Захаров.

Наставник семикратных чемпионов Беларуси также уверен, что имеющихся в стране ледовых арен по-прежнему недостаточно.

— Хочу еще сделать акцент вот на чем. Чтобы хоккей вышел [из кризиса], надо полностью поменять систему. 32 катка — это очень мало. Если в той же Франции — 135… Катков 50−60 все равно должно быть в стране.

Считаю, что катки должны быть везде. Это же для людей, то же массовое катание. В России — 550 катков, в Швеции — 325, казахи тоже строят. Все строят катки сегодня! И я не думаю, что это такое уж дорогое удовольствие. Маленькие надо строить, не надо там с большими трибунами, — пояснил Михаил Захаров.

Видео: Телеканал ОНТ

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Тренер также упрекнул руководителей национальной хоккейной федерации в недостаточном внимании к проблемам детского хоккея.

— И председатель федерации [Игорь Рачковский] должен в первую очередь заниматься детским хоккеем. Сесть на машину и проехать по всем каткам, посмотреть, что происходит в его хозяйстве. 31 каток — это его хозяйство. К сожалению, там, где я был, председателя федерации не было. Я специально интересовался. «Не было его у нас», — люди говорят.

В стране должно быть хотя бы 8 хороших, сильных детских школ. А у нас сегодня одна. Это «Динамо-Минск». Я сам из «Юности», но «Динамо» сегодня лучшее. Как есть, в глаза говорю. Если «Юность» плохо работает, а «Динамо» — хорошо, Басков [директор динамовской школы] — молодец, — сказал наставник «Юности».

Михаил Захаров также в очередной раз заявил, что одного белорусского клуба в чемпионате КХЛ недостаточно.

— Мое мнение, в КХЛ должны выступать три белорусских клуба. И без иностранцев, чисто белорусскими хоккеистами. Сейчас, мы, конечно, не составим конкуренцию, но если поставим задачу — то через год, два три… И во-первых, еще надо, чтобы нас в КХЛ русские взяли. И только играя с русскими хоккеистами, мы будем бороться. Все наши лучшие хоккеисты сборной прошли через это — Расолько, Салей, Микульчик… Там борьба идет, — сказал Захаров.