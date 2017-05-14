ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Герменчук: снег выпал в мае не впервые, в 1962-м он был даже в июне

14.05.2017 22:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Снег в середине мая — не уникальный случай. По историческим данным, в 1945 году снег уже выпадал в последнем месяце весны, а спустя почти 20 лет — в июне.

Герменчук: снег выпал в мае не впервые, в 1962-м он был даже в июне
© Sputnik/ Мария Амелина
Май передумал: в понедельник температура поднимется до 23 градусов

Первый заместитель начальника Белгидромета Мария Герменчук напомнила, что в мае 2007 года тоже был снег, причем в конце месяца. Он шел в течение девяти часов. За последние годы люди привыкли, что в мае должно быть тепло, поэтому и ждут такой погоды, считает метеоролог.

"В ближайшие дни ночью будет отрицательная температура. Это отразится на сельском хозяйстве — теплолюбивых культурах", — отметила Герменчук в эфире телеканала ОНТ.

Через неделю (а лучше через две) можно смело высаживать культуры. Но сильной жары ждать пока не стоит. Температура будет держаться на отметке чуть выше 20 градусов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Метеорологи спокойно восприняли снег в мае и не считают его аномальным явлением.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Bentley планирует выпустить автомобили для веганов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика