Герменчук: снег выпал в мае не впервые, в 1962-м он был даже в июне

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Снег в середине мая — не уникальный случай. По историческим данным, в 1945 году снег уже выпадал в последнем месяце весны, а спустя почти 20 лет — в июне.



© Sputnik/ Мария Амелина Май передумал: в понедельник температура поднимется до 23 градусов

Первый заместитель начальника Белгидромета Мария Герменчук напомнила, что в мае 2007 года тоже был снег, причем в конце месяца. Он шел в течение девяти часов. За последние годы люди привыкли, что в мае должно быть тепло, поэтому и ждут такой погоды, считает метеоролог.

"В ближайшие дни ночью будет отрицательная температура. Это отразится на сельском хозяйстве — теплолюбивых культурах", — отметила Герменчук в эфире телеканала ОНТ.

Через неделю (а лучше через две) можно смело высаживать культуры. Но сильной жары ждать пока не стоит. Температура будет держаться на отметке чуть выше 20 градусов.