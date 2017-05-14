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Герменчук: снег выпал в мае не впервые, в 1962-м он был даже в июне
14.05.2017 22:02 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Снег в середине мая — не уникальный случай. По историческим данным, в 1945 году снег уже выпадал в последнем месяце весны, а спустя почти 20 лет — в июне.
© Sputnik/ Мария Амелина
Первый заместитель начальника Белгидромета Мария Герменчук напомнила, что в мае 2007 года тоже был снег, причем в конце месяца. Он шел в течение девяти часов. За последние годы люди привыкли, что в мае должно быть тепло, поэтому и ждут такой погоды, считает метеоролог.
"В ближайшие дни ночью будет отрицательная температура. Это отразится на сельском хозяйстве — теплолюбивых культурах", — отметила Герменчук в эфире телеканала ОНТ.
Через неделю (а лучше через две) можно смело высаживать культуры. Но сильной жары ждать пока не стоит. Температура будет держаться на отметке чуть выше 20 градусов.
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Метеорологи спокойно восприняли снег в мае и не считают его аномальным явлением.
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